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Дракон пробудился: почему кошка внезапно носится по квартире, будто её подменили

2:38
Зоосфера

Каждый, у кого есть кошка, хотя бы раз видел этот "режим безумия": питомец ни с того ни с сего начинает носиться по дому, карабкаться по мебели, мяукать так, будто за ним гонится невидимый монстр. Выглядит это забавно — но не всегда безобидно.

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

Охота в условиях квартиры

Кошка — прирождённый хищник. Даже если миска всегда полная, инстинкты не дремлют. Ночная беготня, прыжки и "сражения с невидимкой" — способ разрядить накопившуюся энергию. Особенно это актуально для домашних котов, у которых нет доступа на улицу. В этом случае важно давать животному возможность охотиться — хотя бы на лазерную точку или игрушку с пером.

Энергия включается по расписанию

Кошки по природе активны в сумерках и на рассвете. А если днём питомец спал в одиночестве, то вечером, когда вы пришли с работы, у него — пик активности. Тут и начинаются ночные гонки по потолку.

Старость и странности

Пожилая кошка, которая вдруг начала вести себя как в молодости, может страдать от возрастных изменений мозга — вроде деменции. Поведение становится непредсказуемым и порой пугающим. В таких случаях не обойтись без ветеринара.

Маленькие враги — большие беды

Иногда причина безумия куда прозаичнее: блохи. Если кошка резко трясёт спиной, громко мяукает или грызёт себя — проверьте, не завелись ли паразиты. Укус блохи может вызывать сильную чувствительность и даже аллергию. Помогут обработка, уборка дома и консультация у специалиста.

Синдром гиперчувствительности: кошка и правда сходит с ума

Редкий, но реальный диагноз — синдром гиперестезии. В этом случае кошка может:

  • подскакивать, будто кто-то её кусает;

  • грызть основание хвоста без причины;

  • реагировать агрессивно на поглаживания;

  • метаться с дёргающейся кожей на спине.

Если поведение повторяется — это повод для визита к ветеринару.

Как помочь и что важно знать

Иногда кошачье "безумие" — просто весёлое упражнение. Но если это происходит слишком часто или выглядит тревожно, лучше разобраться. Наблюдайте за своим питомцем, учитесь читать его язык тела и эмоции. Так вы заметите малейшие изменения и сможете помочь вовремя.

Регулярные игры, физическая активность и общение — лучший способ направить кошачью энергию в мирное русло. И тогда ночью будет спать не только кошка, но и вы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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