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Лицо будто понюхала носок: кошачья реакция, которая смешит, но скрывает науку

2:15
Зоосфера

Видели, как кошка вдруг делает лицо, будто только что вдохнула носок после тренировки? Это выражение — настоящая классика кошачьего поведения и любимый герой интернет-мемов. Но за этой смешной гримасой скрывается нечто гораздо более интересное, чем банальное "фу".

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Не отвращение, а наука

То, что кажется человеческой реакцией на что-то ужасно пахнущее, на самом деле — чистая физиология. У кошек есть особый орган, называемый орган Якобсона (или вомероназальный орган). Он не воспринимает запахи так, как нос, — его специализация феромоны.

Когда кошка улавливает химические сигналы (например, с мебели, других животных или даже человека), она приоткрывает рот, загибает верхнюю губу и замирает с выражением полного недоумения. Это называется реакция Флемена. Смешно, но нужно: так феромоны попадают в орган Якобсона через слюну, и запускается сложный процесс анализа.

Феромоны: скрытый язык кошачьей вселенной

С помощью феромонов кошки:

  • передают сообщения другим кошкам (например, о территории),

  • сигнализируют о готовности к размножению,

  • общаются между мамой-кошкой и котятами.

Феромоны выделяются через железы на щеках, подбородке, губах, у хвоста и в других частях тела. А когда кошка трётся мордочкой о мебель или "царапает" когтеточку, она не просто отдыхает — она пишет химическое сообщение на доске объявлений.

Автоматические сигналы, вшитые в инстинкты

В отличие от запахов, значение которых кошка может со временем переосмыслить, феромоны вызывают инстинктивные реакции. Они обрабатываются в отделах мозга, связанных с эмоциями и поведением, влияя на социализацию, еду, страх и даже сексуальную активность.

Интересно, что такие "детекторы феромонов" есть не только у кошек. Их можно найти у змей, лошадей, крыс и других животных. Но у кошек он особенно развит — эксперты считают, что по точности обоняния кошка вполне может конкурировать с собакой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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