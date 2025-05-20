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Жует траву, как будто забыл, что он пёс: странная привычка, за которой скрывается нечто большее

2:31
Зоосфера

На прогулке собака вдруг начинает жевать траву? Это поведение не такое уж редкое — но за ним могут скрываться разные причины, от безобидных до тревожных.

Собака на пикнике
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака на пикнике

Вкус детства или зов природы

Многие считают, что собаки едят траву, чтобы вызвать рвоту. Однако исследования показывают: большинство псов, замеченных за этим занятием, чувствовали себя нормально и вовсе не рвали после. Так что теория о "самолечении" работает далеко не всегда.

Некоторые учёные считают, что привычка есть траву досталась собакам по наследству от волков. Исследования показывают: в желудках диких хищников часто находят растительные остатки — примерно 2-10% содержимого. То есть, это может быть частью естественного рациона.

Пополняют запас клетчатки

В одном из случаев 11-летний пудель годами ел растения, а потом его тошнило. Поведение исчезло, когда собаку перевели на корм с высоким содержанием клетчатки. Вывод: пёс компенсировал нехватку питательных веществ.

Любопытство и жажда внимания

Щенки и молодые собаки часто пробуют всё подряд — им просто интересно. Иногда вкус травы им нравится. А ещё бывает, что пёс случайно понял: как только жуёт траву — хозяин тут же прибегает с угощением или беспокойством. Так закрепляется выгодная "тактика".

Нормальное, но не безобидное поведение

Исследования показали, что собаки чаще едят траву, если голодны, а к вечеру — реже. Учёные считают это нормальным поведением. Однако есть нюанс: траву с улицы нельзя назвать безопасной.

Она может содержать:

  • остатки удобрений и ядов,

  • бактерии, паразиты, вирусы,

  • фекалии других животных.

Так что если у собаки есть доступ к траве, лучше убедиться, что она безопасна. И не забывать о регулярной гигиене и дегельминтизации.

Как отучить собаку есть траву

  • Гуляйте после кормления, а не до.

  • Следите за питомцем и не позволяйте "закусывать" на обочине.

  • Используйте положительное подкрепление: отвлекайте, предлагайте альтернативу, поощряйте команды.

  • Не ругайте, а переключайте внимание.

Если поведение стало навязчивым или пёс плохо себя чувствует до или после этого — лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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