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Прятки с подвохом: когда любовь к уединению у кота — повод для тревоги

2:08
Зоосфера

Вы когда-нибудь ловили себя на том, что зовёте кошку по всему дому, а она вдруг появляется… будто из другого измерения? Удивляться не стоит — в ваших уютных стенах живёт не просто питомец, а мастер маскировки.

бенгальская кошка
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бенгальская кошка

Прятки как дело жизни

Даже если ваша кошка живёт в полной безопасности, её древние инстинкты не дремлют. В дикой природе кошки — не только охотники, но и потенциальная добыча. Чтобы выжить, им нужно было уметь затаиться, укрыться, слиться с окружающей средой. Эти навыки — часть их природы до сих пор.

Вот почему домашние любимцы ищут уютные уголки, от под кровати до верхних полок. Там можно наблюдать, не будучи замеченным, и чувствовать себя в полной безопасности.

Где прячутся кошки и почему это важно

Любимое место кошки — тёплое, тихое и надёжно укрытое. Коробка, шкаф или корзина — идеальное убежище. Особенно важно это для кошек, которые только что переехали или находятся в доме с детьми и другими животными. Уединение помогает справиться со стрессом.

Будьте внимательны:
Кошка может случайно залезть в шкаф, кухонный ящик или даже холодильник. Всегда проверяйте перед тем, как закрыть дверцу — ваш пушистый шпион может оказаться прямо за ней.

Стоит ли позволять кошке прятаться

Да, и ещё раз да. Возможность спрятаться — важная часть кошачьего благополучия. Но убедитесь, что её тайник не представляет опасности. Лучше заблокировать доступ под кроватью и предложить альтернативы — коробки, специальные домики, мягкие корзины. Главное — чтобы вы могли быстро достать питомца в экстренной ситуации.

Когда прятки — тревожный сигнал

Если кошка вдруг начала прятаться постоянно, избегает общения, выглядит вялой или отказывается от еды — это повод насторожиться. Такое поведение может указывать на болезнь или сильный стресс. Не откладывайте визит к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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