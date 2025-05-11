Мурлыка с тайной: кошачья привычка с опасными последствиями

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если у вас есть кошка, то вы наверняка замечали: она может часами вылизывать не только себя, но и… пластиковый пакет. Или резинку от тапочек. Или шнур зарядки. На первый взгляд — просто странная кошачья причуда. Но на деле всё может быть гораздо глубже.

Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кот сидит в пакете

Привычка с детства?

Это поведение называется "сосание шерсти", хотя на деле кошки могут "смаковать" и ткань, и кожу, и пластик. Доктор Николас Додман, почётный профессор в области поведения животных, объясняет: всё может быть связано с ранним отлучением от матери.

"Они хотели бы оставаться со своими мамами и сосать молоко в течение 12 или 14 недель, а потом их отдают в девять. У них всё ещё есть потребность в сосании. И она должна куда-то деваться"- говорит Додман.

Некоторые породы, например сиамские, особенно подвержены такому поведению — у них сосательный рефлекс сохраняется дольше.

Самоуспокоение или сигнал тревоги?

По мнению ветеринара Валари Тайнс, такое поведение может быть формой самоуспокоения — как у детей, которые сосут палец. Само по себе облизывание пластика не всегда опасно, особенно если это нечасто и началось давно.

"Если эта кошка всегда лизала необычные вещи с молодости и делает это не слишком часто, я меньше беспокоюсь об этом, до тех пор, пока [кошка] это не съест", — сказала Тайнс.

Вот когда кошка начинает глотать несъедобное — это уже серьёзно. Такое состояние называется пикацизмом. Если пластик попадёт в кишечник, это может закончиться операцией или даже смертью питомца.

Что делать, если кошка в "группе риска"?

Если кошка начала проглатывать несъедобные предметы — срочно к ветеринару. Сначала проверяют ЖКТ и паразитов. Если всё чисто — дело в психике.

Иногда кошкам прописывают медикаменты вроде "Прозака", иногда помогает коррекция поведения: больше игрушек, выращивание кошачьей травы, жевательные предметы, как у собак.

Важно помнить: кошка не делает это назло. Не ругайте её, а наблюдайте. И если что-то кажется тревожным — лучше действовать, пока не стало поздно.

Уточнения

Пикаци́зм — медицинский термин, который может обозначать, поедание несъедобного неорганического происхождения, вид расстройства пищевого поведения.

