Токсичный минимализм: как змеи превратили свое главное оружие в ювелирный инструмент

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Зоосфера

Считалось, что чем разнообразнее окружающая среда, тем сложнее и смертоноснее должен быть яд у гремучих змей. Ведь в насыщенной экосистеме легче выжить, если можно эффективно парализовать широкий круг жертв. Однако реальность оказалась не такой однозначной.

Гремучая змея
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гремучая змея

Острова, где всё иначе

Команда биологов из Университета Южной Флориды отправилась на 11 необитаемых островов в Калифорнийском заливе.

Они жили в палатках, дожидались вечерней прохлады, чтобы собрать яд у 83 гремучих змей. Некоторые особи достигали 120 см в длину.

"Острова Нижней Калифорнии нетронуты и практически не затронуты деятельностью человека, что делает их уникальным местом для изучения эволюционных процессов в изоляции", — отметил аспирант Сэмюэл Хирст.

Исследователи ожидали найти богатые и сложные яды у змей, обитающих в местах с разнообразной фауной. Но результат оказался противоположным.

"Мы обнаружили противоположную закономерность", — сказал Хирст.

На островах с меньшей конкуренцией змеи производят менее сложный, но более концентрированный яд — словно "точечное оружие", заточенное под конкретный вид добычи. А в условиях высокой конкуренции — наоборот, яд становится более универсальным.

Фрагментация как эволюционный вызов

Эти данные могут иметь глобальное значение: они показывают, как изменение среды — например, фрагментация экосистем — влияет на молекулярную эволюцию животных.

"Фрагментация среды обитания похожа на то, как если бы вы разбирали собранную головоломку… когда детали пропадают или перемещаются, изображение искажается. Это и есть нарушение функционирования экосистемы", — объяснил доцент Марк Маргрес.

Кроме анализа состава яда, команда также планирует выяснить, насколько эффективно действуют существующие противоядия против собранных образцов.

А ещё - как подобные экологические условия влияют на генетическое разнообразие и приспособляемость змей.

"Дело не только в гремучих змеях — дело в понимании фундаментальных принципов эволюции жизни, когда изоляция и биоразнообразие начинают меняться", — заключает Маргрес.

Уточнения

Грему́чие зме́и (лат. Crotalini) — триба ядовитых змей из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Почти вся группа эндемична для Северной Америки, где эти змеи распространены в основном в полупустынях, пустынях, степях и редколесьях. Только один вид — каскавела (Crotalus durissus) — проник в Южную Америку, где распространился вплоть до Аргентины.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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