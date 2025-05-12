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Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль

3:08
Зоосфера

Кошки часто кажутся независимыми и невозмутимыми. Но на самом деле у них хрупкий внутренний мир, и даже мелочи могут ранить. Вот 15 вещей, которые причиняют кошке настоящую боль — иногда буквально разбивают ей сердце.

Сердитая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердитая кошка

1. Игнорирование

Если кошка подходит, трётся и поднимает хвост — она хочет контакта. А равнодушие в ответ причиняет ей стресс и тревогу.

2. Резкие перемены

Переезд, шумная перестановка, новый человек или животное — всё это для кошки стресс. Она привязана к стабильности и своему укладу.

3. Крики и наказания

Кошка не связывает ваш крик с проступком. Она просто пугается. А если вы ещё и кричите часто — доверие исчезнет надолго.

4. Долгое одиночество

Да, они независимы, но не железные. От долгого одиночества кошка может впасть в апатию. Оставляйте ей игрушки, окно, запахи — хоть что-то живое.

5. Мало ласки

Если постоянно отстраняться, кошка может решить, что её отвергли. А ведь многим нужно просто быть рядом, чувствовать ваше тепло.

6. Насильственный контакт

Если кошка не хочет сидеть на руках — не заставляйте. Игнорирование её "нет" делает вас источником стресса.

7. Случайная грубость

Наступили на хвост, резко отодвинули, не извинились? Для кошки это — удар. Лучше погладьте, скажите ласково что-нибудь.

8. Скука и однообразие

Кошке нужна стимуляция: игрушки, полки, перышки. Без активности она начнёт скучать и вредничать.

9. Плохой уход

Грязный лоток, миска, нечищеная шерсть — всё это унижает и расстраивает кошку. Чистота = уважение.

10. Грязная или застоявшаяся вода

Кошка может отказаться пить, если вода пахнет странно. А это уже угроза здоровью.

11. Шум и хаос

Громкая музыка, ремонт, крики — всё это превращает жизнь кошки в постоянный стресс. Особенно тяжело пожилым питомцам.

12. Неудобное место для сна

Кошка спит до 16 часов в сутки. Ей нужно место, где тихо, безопасно и тепло. Не рядом с стиралкой.

13. Резкие запахи

Цитрус, уксус, освежители — враги кошачьего носа. Такие ароматы вызывают отвращение, а иногда и панику.

14. Незнание языка тела

Если кошка виляет хвостом — это не радость. А если она медленно моргает — это любовь. Учитесь её читать.

15. Нет места "поверху"

Шкаф, полка, кошачье дерево — всё это делает кошку спокойнее. Ей нужно видеть всё сверху, иначе она тревожится.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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