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Эти 6 фраз вы говорите кошке каждый день — узнайте, зачем

2:27
Зоосфера

Вы когда-нибудь ловили себя на том, что разговариваете с кошкой всерьёз, как с человеком? Не удивляйтесь: миллионы хозяев делают то же самое. Причём чаще всего — одними и теми же фразами. Вот топ-6 реплик, которые звучат почти в каждом доме с котом. Узнали себя?

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

1. "Ну ты выходишь или нет?"

Вы открываете дверь, а кот будто завис: смотрит, нюхает воздух, отходит, возвращается… Эта вечная дилемма выводит из себя всех хозяев. Но причина проста: кошки осторожны и импульсивны. Они сто раз подумают, прежде чем сделать шаг — особенно если этот шаг наружу.

2. "Почему меня не встречаешь?"

Возвращаешься домой — а кот даже не выглянул. Что это, предательство? На самом деле нет. Возможно, он спал, ел или охотился за фантиком. Не всегда отсутствие встречи у двери — знак нелюбви. Хотя, конечно, обидно.

3. "Кто это сделал?"

Разбитая ваза, опрокинутый цветок, царапины на шторах… Вы смотрите на кота — и, зная ответ, всё равно спрашиваете: "Кто это сделал?" И да, кот по вашему тону отлично понимает, что вы недовольны. Даже если делает вид, что ни при чём.

4. "Ты как там очутился?"

Кошка внезапно появляется на шкафу, за занавеской или внутри ящика. Вы только удивлённо хлопаете глазами. Но у кошек — кошачья логика: "Если можно забраться — надо забраться". Это их стихия.

5. "Кто у нас хороший?"

Да, коты получают похвалу не меньше собак. И им это нравится. Ласковый тон и добрые слова делают питомцев спокойнее и ласковее. Главное — говорить от души.

6. "Что ты там увидел?"

Кот вдруг замирает и пристально смотрит в стену или в пустоту. У вас мурашки, у него — охотничий инстинкт. Он просто услышал или заметил что-то, что вы не способны воспринять.

Почему мы вообще разговариваем с кошками

Потому что это не просто общение — это связь. Кошки улавливают настроение по голосу и понимают, когда их любят. Разговоры укрепляют доверие и делают жизнь с котом ещё теплее и человечнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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