Вы не виноваты: 5 привычек, которые бесят даже ласковую кошку

Вы зовёте её с любовью, покупаете дорогой лежак, предлагаете лакомство, устраиваете игротеку… А она в ответ — холодный взгляд, игнор или даже укус. Знакомо?

Фото: https://www.freepik.com by timolina Кошка породы невская маскарадная

Если ваша пушистая королева регулярно делает вид, что вы — не самый умный персонаж в её жизни, не спешите расстраиваться. Это не личная неприязнь, а особенности кошачьей натуры. Вот пять ситуаций, в которых вы точно вызываете у неё недоумение.

1. Ласково зовёте — а она гордо уходит

"Кис-кис, иди ко мне!" — говорите вы, а кошка лишь скользит презрительным взглядом и исчезает в другой комнате. Почему? Потому что она не собака. Она охотник-одиночка, а не член стаи. Имя она запомнить может — но реагировать будет только если ей выгодно. Если после вашего зова не следует что-то приятное, считайте, что зовёте в пустоту.

2. Купили лежак — а ей милее коробка

Новый лежак мягкий, тёплый, уютный… Но кошка идёт и ложится в коробку. Почему? Потому что коробка даёт чувство защищённости. Там можно спрятаться, контролировать ситуацию, прижаться к стенкам. А лежак — пахнет магазином, а не домом.

3. Угостили лакомством — а она фыркнула

Вы выбирали с заботой. А она даже не попробовала. Дело в том, что кошки — хищники с обострённым обонянием. Слишком навязчивый запах упаковки или аромат ваших духов может всё испортить. К тому же кошка не поймёт, зачем в мясо добавили овощи и витамины — ей нужно чистое мясо.

4. Мурчит от ласки — и вдруг кусает

Вы гладите, она довольна… и внезапно кусает! Это не предательство. Это сенсорная перегрузка. Кошка может "наесться" ласки — и начать раздражаться. А ещё она может переключиться с режима "обнимашки" в режим "охота" — и ваша рука станет добычей.

5. Игрушка не зашла — но фантик восторг!

Дорогая игрушка с перьями? Скучно. А фантик от конфеты — восторг! Потому что кошке важна не цена, а поведение "жертвы". Добыча должна быть лёгкой, движущейся и непредсказуемой. И фантик тут — чемпион.

Кошки — не равнодушные, а просто очень избирательные. И если понять их логику, жить с ними станет куда проще (и веселее!).

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

