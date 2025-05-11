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Ушла в другой угол — и тем самым спасла: что кошки чуют раньше людей

2:02
Зоосфера

Кошка не может рассказать о вас всему двору — но если бы могла, знала бы точно, что сказать. Потому что она знает больше, чем кажется. Хозяева часто шутят: "Слава богу, кошки не разговаривают". И в этом есть доля истины — ведь они каждый день становятся свидетелями нашей жизни: чувств, привычек и даже проблем со здоровьем.

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

1. Чувства не спрячешь

Мурлыка безошибочно "сканирует" настроение человека. Печаль, тревога, радость — всё считывается по тону голоса, мимике и жестам. Даже болезнь она может уловить раньше нас самих — по запаху и поведению.

2. Распорядок знает лучше, чем будильник

Кошки отлично запоминают наш график: когда мы встаём, уходим, возвращаемся. Некоторые особенно ответственные пушистики готовы даже будить хозяина в воскресенье — ну вдруг он забыл, что опаздывает на работу.

3. Чует и слышит то, что для нас — вне доступа

Часто именно кошки первыми замечают опасность: утечку газа, начало пожара или даже землетрясение. Их чуткий слух и обоняние спасали не одну жизнь. А ещё они "унюхивают" стресс или проблемы со здоровьем.

4. Прогнозируют ваши движения

Сколько раз было: только встал с дивана — а кошка уже направляется туда, куда вы ещё не пошли. Она запоминает поведение и умеет предугадывать действия.

5. Чувствуют, когда вам не до них

Если вы устали, раздражены или просто хотите побыть в тишине, кошка это поймёт. Не обидится, не обидит. Просто уйдёт в уголок и будет ждать, когда вы вернётесь в ресурс.

6. Видят плохую энергетику

Многие владельцы отмечают: кошки обходят стороной определённые места и людей. Если гость оказался неприятным — кошка это покажет. И часто оказывается права.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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