Отдали кошку — и сломали ей мир: почему это не всегда безопасно

Распространённый миф о том, что кошкам всё равно, с кем жить, давно пора забыть. Они не просто привязываются к дому — они привязываются к человеку. И смена хозяина для взрослой кошки — не просто стресс, а поломка всего её мира.
Причин может быть множество: переезд, аллергия, "усталость" от животного. Иногда кошку хотя бы пристраивают, но бывают и случаи, когда её просто выбрасывают. Даже если новый дом нашёлся, животное всё равно переживает бурю эмоций — и далеко не радостных.
Страх
Новый дом, чужие запахи, незнакомые люди. Кошка может прятаться, отказываться от еды, проявлять агрессию — это нормальная реакция на резкие перемены.
Тревога
Привязанность к прежнему хозяину даёт о себе знать. Исчезли знакомые звуки, голос, запах — всё, что составляло её зону безопасности.
Стресс и потеря ориентиров
Незнакомое пространство воспринимается как угроза. Поведение меняется: кошка может метить территорию, отказываться от еды, стать либо агрессивной, либо апатичной.
Скорее всего — да. Но всё зависит от условий и вашего отношения. Помочь кошке адаптироваться можно, если:
создать тихую и спокойную обстановку в первые дни;
использовать знакомые вещи из старого дома: игрушки, подстилку, миски;
не торопить события и дать кошке время — не тащить её на руки, не навязываться;
постараться сохранить прежний режим дня — кормление, сон, игры;
наблюдать за поведением: резкая апатия или отказ от еды — повод обратиться к специалисту;
уделять внимание лотку: он должен стоять в тихом месте и быть с привычным наполнителем;
начать мягко играть и взаимодействовать, когда кошка сама проявит интерес.
Адаптация может занять дни, а может — недели. Всё зависит от характера кошки. Но если вы проявите внимание и доброту, то даже испуганная и подавленная мурлыка снова станет доверять — и полюбит новый дом.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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