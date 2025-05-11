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Отдали кошку — и сломали ей мир: почему это не всегда безопасно

2:15
Зоосфера

Распространённый миф о том, что кошкам всё равно, с кем жить, давно пора забыть. Они не просто привязываются к дому — они привязываются к человеку. И смена хозяина для взрослой кошки — не просто стресс, а поломка всего её мира.

Чёрный мейнкун
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрный мейнкун

Когда кошку отдают…

Причин может быть множество: переезд, аллергия, "усталость" от животного. Иногда кошку хотя бы пристраивают, но бывают и случаи, когда её просто выбрасывают. Даже если новый дом нашёлся, животное всё равно переживает бурю эмоций — и далеко не радостных.

Что чувствует кошка

  • Страх
    Новый дом, чужие запахи, незнакомые люди. Кошка может прятаться, отказываться от еды, проявлять агрессию — это нормальная реакция на резкие перемены.

  • Тревога
    Привязанность к прежнему хозяину даёт о себе знать. Исчезли знакомые звуки, голос, запах — всё, что составляло её зону безопасности.

  • Стресс и потеря ориентиров
    Незнакомое пространство воспринимается как угроза. Поведение меняется: кошка может метить территорию, отказываться от еды, стать либо агрессивной, либо апатичной.

Привыкнет ли она к новому дому

Скорее всего — да. Но всё зависит от условий и вашего отношения. Помочь кошке адаптироваться можно, если:

  • создать тихую и спокойную обстановку в первые дни;

  • использовать знакомые вещи из старого дома: игрушки, подстилку, миски;

  • не торопить события и дать кошке время — не тащить её на руки, не навязываться;

  • постараться сохранить прежний режим дня — кормление, сон, игры;

  • наблюдать за поведением: резкая апатия или отказ от еды — повод обратиться к специалисту;

  • уделять внимание лотку: он должен стоять в тихом месте и быть с привычным наполнителем;

  • начать мягко играть и взаимодействовать, когда кошка сама проявит интерес.

Главное — терпение

Адаптация может занять дни, а может — недели. Всё зависит от характера кошки. Но если вы проявите внимание и доброту, то даже испуганная и подавленная мурлыка снова станет доверять — и полюбит новый дом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Отдали кошку — и сломали ей мир: почему это не всегда безопасно
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