Мурлыка с манерами: 10 признаков, что ваш кот знает, как себя вести

Согласитесь, воспитанная кошка — это не миф, а радость для всей семьи. Такие питомцы не воруют еду, не шуршат пакетами по ночам и не царапают вас из-за угла. И хотя идеальных мурлык не бывает, кое-какие признаки приличного поведения всё же можно выделить. Вот 10 главных "да" в манерах пушистого сожителя.
Привычка, которая начинается с простого: чаще называйте кошку по имени, особенно во время кормления или общения. Главное — короткое и с "шипящими" звуками: они лучше воспринимаются.
Если котёнка с детства приучили, что человеческая рука — не игрушка, он не станет хватать её когтями. Важно вовремя переключить внимание на дразнилку и строго, но спокойно пресечь охотничий пыл.
Правильное количество лотков (один кот — два лотка) и хороший наполнитель решают многое. А если котенок промахнулся — не кричите, а мягко объясните, пока он ещё помнит, что сделал.
Без когтеточки никуда: лучше сразу поставить несколько и показать, где можно "маникюрить" без последствий для дивана.
Если у кошки есть свои игрушки, она не будет охотиться на пакеты, шапки и провода. Главное — не оставляйте особо любимое на видном месте.
Кастрюли, столы, бельё - табу. Учить надо с раннего возраста: уверенно, но без крика прогоняйте с "запретной" зоны.
У воспитанной кошки есть своё "место приёма пищи", и она туда охотно идёт. А вот воду — наоборот — лучше расставить в разных местах.
Автокормушка, дозированная еда и ваша стойкость в ответ на жалобное "мяу" — залог порядка. Но и тут без гибкости не обойтись.
Если кошка умывается, вылизывается и не пахнет — всё в порядке. Персы и пушистики требуют дополнительного ухода, и это нормально.
Воспитанный кот идёт на контакт: мяукает, встречает, трётся, если соскучился. И даже может "пожелать здоровья", когда вы чихаете.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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