Мурлыка с манерами: 10 признаков, что ваш кот знает, как себя вести

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласитесь, воспитанная кошка — это не миф, а радость для всей семьи. Такие питомцы не воруют еду, не шуршат пакетами по ночам и не царапают вас из-за угла. И хотя идеальных мурлык не бывает, кое-какие признаки приличного поведения всё же можно выделить. Вот 10 главных "да" в манерах пушистого сожителя.

Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сиамский кот

1. Откликается на имя

Привычка, которая начинается с простого: чаще называйте кошку по имени, особенно во время кормления или общения. Главное — короткое и с "шипящими" звуками: они лучше воспринимаются.

2. Не нападает на руки

Если котёнка с детства приучили, что человеческая рука — не игрушка, он не станет хватать её когтями. Важно вовремя переключить внимание на дразнилку и строго, но спокойно пресечь охотничий пыл.

3. Ходит строго в лоток

Правильное количество лотков (один кот — два лотка) и хороший наполнитель решают многое. А если котенок промахнулся — не кричите, а мягко объясните, пока он ещё помнит, что сделал.

4. Точит когти там, где надо

Без когтеточки никуда: лучше сразу поставить несколько и показать, где можно "маникюрить" без последствий для дивана.

5. Не портит ваши вещи

Если у кошки есть свои игрушки, она не будет охотиться на пакеты, шапки и провода. Главное — не оставляйте особо любимое на видном месте.

6. Не залезает куда не следует

Кастрюли, столы, бельё - табу. Учить надо с раннего возраста: уверенно, но без крика прогоняйте с "запретной" зоны.

7. Ест там, где положено

У воспитанной кошки есть своё "место приёма пищи", и она туда охотно идёт. А вот воду — наоборот — лучше расставить в разных местах.

8. Придерживается режима

Автокормушка, дозированная еда и ваша стойкость в ответ на жалобное "мяу" — залог порядка. Но и тут без гибкости не обойтись.

9. Ухаживает за собой

Если кошка умывается, вылизывается и не пахнет — всё в порядке. Персы и пушистики требуют дополнительного ухода, и это нормально.

10. Общается с вами

Воспитанный кот идёт на контакт: мяукает, встречает, трётся, если соскучился. И даже может "пожелать здоровья", когда вы чихаете.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



