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Сначала туалет — потом тыгдык: зачем кошка срывается с места как пуля

2:00
Зоосфера

Если у вас есть кошка, вы точно это видели: мурлыка аккуратно закапывает "следы преступления" в лотке, а потом вдруг — хлоп! — и срывается в безумный бег по всей квартире, будто за ней гонится привидение. В чём дело? Неужели просто сдурела от радости? Оказывается, за этим поведением стоят очень конкретные и вполне логичные причины.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

1. Блуждающий нерв дал сигнал

У кошек, как и у людей, есть блуждающий нерв, который участвует в процессе опорожнения. Иногда он вызывает лёгкое чувство эйфории. Вот и результат: кошка "переполняется радостью" и начинает гонять, как угорелая.

2. Пометить территорию по-своему

Запах — мощное оружие. После туалета кошка может подсознательно стремиться распространить свой "аромат" по дому. Беготня — не что иное, как территориальное заявление: "Это всё моё!".

3. Включается древний инстинкт

В дикой природе нужно уметь замести следы. Резкий рывок после туалета — как попытка сбить хищника с толку. Да, даже если в доме кроме кошки живёт только фикус.

4. Просто проснулась

Многие кошки идут в лоток сразу после сна. А после — логично: потянуло побегать, размяться, почувствовать себя молнией.

5. Энергия бьёт фонтаном

Маленькое дело сделано — организм сбросил лишнее, и накатил прилив энергии. Вот и несётся хвостатая ракета по коридорам, пока не остынет.

Но есть и исключения

Если кошка никогда раньше не устраивала таких "спринтов", а теперь внезапно начала бегать после лотка с криками, стоит насторожиться. Особенно если добавились другие странности: частое мочеиспускание, вялость, тревожность. Это могут быть симптомы болезней мочевыводящих путей — и тогда визит к ветеринару обязателен.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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