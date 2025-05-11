Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Абу-Даби против США: где Диснейленд обойдётся дешевле? Раскрываем карты!
Муж думал, что не любит печень — пока не попробовал этот рулет
Будущее Хасанби Биджиева в "Динамо" Махачкала под вопросом: комментарий руководства
Маска сброшена: что скрывает самый популярный ингредиент в уходе
Морковь спасает лук, базилик — томаты: кто с кем дружит в огороде
Вырываете чистотел? Напрасно — это мощное средство от тли и совки
Оладьи за 20 минут: пышные, румяные и без лишней возни
Мечтаешь о просвете между бёдрами? Эти 7 упражнений помогут, без диет и изнуряющих тренировок
Никаких турбо, никаких компромиссов: чистый атмосферник V6 оживил культовую Mazda

Хитрее не придумаешь: кошки манипулируют нами по собственным правилам

2:15
Зоосфера

Кажется, они просто мурлыкают и спят у батареи. Но за этой пушистой маской — интеллект, наблюдательность и логика, от которой удивляются даже хозяева. Кошки тонко чувствуют настроение человека, подстраиваются под его ритм жизни, решают задачи, открывают двери и "разговаривают" с нами на своём языке. Не верите? Вот девять поводов убедиться в этом.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Настроение считывают без слов

Кошки замечают даже мельчайшие изменения в голосе и движениях. Они могут понять, грустите вы или раздражены — и ведут себя по-разному.
"Моя Соня всегда приходит, когда я устала. Просто ложится рядом и начинает мурлыкать".

Мяуканье — это код

Разные "мяу" значат разное. Одно — чтобы разбудить, другое — выпросить еду. И всё это создано специально для общения с людьми.
"Соня мяукает тихо и мягко по утрам — так, что невозможно не встать".

Способны на нестандартные ходы

Если перед кошкой цель — она найдёт путь. Когти, мебель, логика — всё пойдёт в дело.
"Соня открывает дверцу шкафа лапой — просто потому, что увидела, как это делаю я".

Имя — не пустой звук

Кошки узнают своё имя, но отзываются, только если им это интересно. А неинтересно — будут игнорировать с королевским видом.

Поведение подстраивается

Они наблюдают за вами и становятся похожими на вас. Спокойный человек — спокойная кошка. Активный — и кошка общительнее.

Чувство времени как у часов

Кошки знают, когда вы уходите, приходите и ложитесь спать. Они чувствуют ритм.
"Каждый вечер Соня идёт в спальню первой и ждёт, пока я выключу свет".

Память феноменальная

Они запоминают всё: где лакомство, как открывается дверца, какой звук — к чему ведёт.

Обучаемость — уровень "смотри и повторяй"

Им не нужно объяснять — достаточно показать. И всё повторят. Иногда — даже включат свет.

И да, они с нами говорят

Мяуканье — это не просто звук, а целая система сигналов. Нужно только прислушаться.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Недвижимость
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете Аудио 
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст
Туризм
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Итоги недели. Зеленскому не нужен мир, переговоры РФ будет проталкивать через фронт Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Муж думал, что не любит печень — пока не попробовал этот рулет
Будущее Хасанби Биджиева в "Динамо" Махачкала под вопросом: комментарий руководства
Маска сброшена: что скрывает самый популярный ингредиент в уходе
Морковь спасает лук, базилик — томаты: кто с кем дружит в огороде
Вырываете чистотел? Напрасно — это мощное средство от тли и совки
Оладьи за 20 минут: пышные, румяные и без лишней возни
Хитрее не придумаешь: кошки манипулируют нами по собственным правилам
Мечтаешь о просвете между бёдрами? Эти 7 упражнений помогут, без диет и изнуряющих тренировок
Никаких турбо, никаких компромиссов: чистый атмосферник V6 оживил культовую Mazda
Не только бодрит: вот что делает кофе с вашей микрофлорой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.