Случай у магазина: спасательная операция, о которой заговорила Венгрия

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Необычный случай произошёл в венгерском Сильвасвараде. Один из охранников местного супермаркета заметил странное поведение животного, кувыркающегося под мостом в ручье прямо за продуктовым магазином. Он сразу сообщил о случившемся в Национальный парк Бюкк.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Бобр валит дерево

Операция "Бобёр"

Прибывшие сотрудники службы охраны природы быстро поняли: с животным что-то не так. Судя по всему, крупная самка бобра была дезориентирована и не могла выбраться из воды самостоятельно. Она несколько раз пыталась пересечь ручей, но безуспешно.

Чтобы понять, ранено ли животное, и при необходимости оказать помощь, спасатели решили поймать бобра.

Но всё оказалось сложнее, чем ожидалось: испуганный зверёк скрылся в трубе диаметром около 80 сантиметров. Специалистам пришлось буквально залезать внутрь, чтобы добраться до него.

После поимки бобра доставили в Эгер, где он сейчас находится на реабилитации и чувствует себя лучше.

Кто такие евразийские бобры?

Евразийский бобр (Castor fiber) — самый крупный грызун Европы. Взрослая особь может весить от 20 до 33 кг, а её длина вместе с массивным чешуйчатым хвостом достигает 1 метра.

Эти животные идеально приспособлены к жизни в воде: у них плотный непромокаемый мех, перепонки между пальцами, а ноздри и уши умеют закрываться под водой.

Почти исчезнувшие, но возвращённые

В XIX веке в Венгрии популяция бобров практически исчезла из-за чрезмерной охоты. Но в последние десятилетия XX века началась программа по их восстановлению.

В 2005 году в районе озера Тиса было выпущено 26 особей, и с тех пор их численность стабильно растёт.

Сегодня бобры вновь стали частью экосистемы страны. Несмотря на то что они занесены в Красную книгу МСОП, их популяция в Центральной Европе демонстрирует устойчивый рост.

Уточнения

Обыкнове́нный бобр или речно́й бобр (лат. Castor fiber), — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых.

