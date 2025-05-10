Случай у магазина: спасательная операция, о которой заговорила Венгрия

Необычный случай произошёл в венгерском Сильвасвараде. Один из охранников местного супермаркета заметил странное поведение животного, кувыркающегося под мостом в ручье прямо за продуктовым магазином. Он сразу сообщил о случившемся в Национальный парк Бюкк.
Прибывшие сотрудники службы охраны природы быстро поняли: с животным что-то не так. Судя по всему, крупная самка бобра была дезориентирована и не могла выбраться из воды самостоятельно. Она несколько раз пыталась пересечь ручей, но безуспешно.
Чтобы понять, ранено ли животное, и при необходимости оказать помощь, спасатели решили поймать бобра.
Но всё оказалось сложнее, чем ожидалось: испуганный зверёк скрылся в трубе диаметром около 80 сантиметров. Специалистам пришлось буквально залезать внутрь, чтобы добраться до него.
После поимки бобра доставили в Эгер, где он сейчас находится на реабилитации и чувствует себя лучше.
Евразийский бобр (Castor fiber) — самый крупный грызун Европы. Взрослая особь может весить от 20 до 33 кг, а её длина вместе с массивным чешуйчатым хвостом достигает 1 метра.
Эти животные идеально приспособлены к жизни в воде: у них плотный непромокаемый мех, перепонки между пальцами, а ноздри и уши умеют закрываться под водой.
В XIX веке в Венгрии популяция бобров практически исчезла из-за чрезмерной охоты. Но в последние десятилетия XX века началась программа по их восстановлению.
В 2005 году в районе озера Тиса было выпущено 26 особей, и с тех пор их численность стабильно растёт.
Сегодня бобры вновь стали частью экосистемы страны. Несмотря на то что они занесены в Красную книгу МСОП, их популяция в Центральной Европе демонстрирует устойчивый рост.
Обыкнове́нный бобр или речно́й бобр (лат. Castor fiber), — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых.
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