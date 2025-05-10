Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд, эти пестрые птички размером с обычную сойку не вызывают никаких подозрений. Но питохуи — одни из немногих известных ядовитых птиц на планете. Их перья и кожа содержат сильнейший нейротоксин, способный парализовать и даже убить человека. Как и зачем это работает — до сих пор одна из самых загадочных тайн природы.

Фото: unsplash.com by Benjamin Balázs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица на ветке

Маленькая птичка с оружием массового поражения

Питохуи — представители семейства желтых ригофелеков, обитающих в Новой Гвинее. Их клювы и когти — острые, как бритва, но по-настоящему опасен не внешний вид, а яд, которым пропитаны их тело и оперение.

В организме этих птиц обнаружен батрахотоксин — тот самый, что содержится в коже смертельно опасной дротиковой лягушки Phyllobates terribilis.

Для сравнения: этого яда достаточно, чтобы убить до десяти взрослых человек. Хотя концентрация у птиц ниже, контакт с ними может быть фатальным.

Откуда берётся яд?

Это до сих пор остаётся загадкой, организмы самих питохуи не способны вырабатывать токсин. Наиболее вероятно, что они получают его через пищу. Есть гипотеза, что причиной могут быть токсичные жуки или другие насекомые.

Однако даже эти жуки, как оказалось, сами не производят яд, а возможно, получают его от неизвестного источника — например, растений или клещей.

Именно эта цепочка — "яд из жука, жук из растения, растение из… чего?" — и остаётся одним из самых запутанных биологических ребусов.

Почему птицы сами не умирают от собственного яда?

Второй не менее странный вопрос — почему сами питохуи не страдают от того, что носят на себе смертельное вещество? Ученые предполагают, что дело в редкой генетической мутации, которая делает их невосприимчивыми к токсину.

Скорее всего, это связано с белками, блокирующими взаимодействие яда с нервной системой. Но найти этот белок пока не удалось.

Уточнения

Ба̀трахотокси́н (от др.-греч. βάτραχος - "лягушка" и τοξίνη - "яд") — органическое вещество, нейротоксин и сильнейший яд небелковой природы из группы стероидных алкалоидов. Содержится в кожных железах некоторых видов лягушек-древолазов из рода листолазов (Phyllobates); сравнительно недавно вещества из группы батрахотоксинов были обнаружены у птиц Новой Гвинеи.

