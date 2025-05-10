Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Даже чахлая орхидея выпустит бутоны — вот чем её надо полить
Экология против экономики: сможет ли Европа спасти свой автопром от зелёного удара
Лиза Моряк и Сарик Андреасян представили дочь Шарлиз: трогательная история рождения
75 дней ада: вирусный фитнес-челлендж захватил Испанию — и пугает врачей
Шок-диета: 5 обработанных продуктов, которые можно и нужно есть, чтобы худеть
Кому на пользу, а кому в тягость? Мнения россиян по поводу продолжительных майских праздников разделились
Как Амстердам обманывает ожидания и дарит больше — город, куда хочется вернуться
Ни в коем случае не ешьте такие кабачки — ядовитые овощи легко спутать с обычными
Выгнал тлю, отпугнул слизней, удобрил почву — и всё это без покупок: сила сорняка

Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека

2:10
Зоосфера

На первый взгляд, эти пестрые птички размером с обычную сойку не вызывают никаких подозрений. Но питохуи — одни из немногих известных ядовитых птиц на планете. Их перья и кожа содержат сильнейший нейротоксин, способный парализовать и даже убить человека. Как и зачем это работает — до сих пор одна из самых загадочных тайн природы.

Птица на ветке
Фото: unsplash.com by Benjamin Balázs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птица на ветке

Маленькая птичка с оружием массового поражения

Питохуи — представители семейства желтых ригофелеков, обитающих в Новой Гвинее. Их клювы и когти — острые, как бритва, но по-настоящему опасен не внешний вид, а яд, которым пропитаны их тело и оперение.

В организме этих птиц обнаружен батрахотоксин — тот самый, что содержится в коже смертельно опасной дротиковой лягушки Phyllobates terribilis.

Для сравнения: этого яда достаточно, чтобы убить до десяти взрослых человек. Хотя концентрация у птиц ниже, контакт с ними может быть фатальным.

Откуда берётся яд?

Это до сих пор остаётся загадкой, организмы самих питохуи не способны вырабатывать токсин. Наиболее вероятно, что они получают его через пищу. Есть гипотеза, что причиной могут быть токсичные жуки или другие насекомые.

Однако даже эти жуки, как оказалось, сами не производят яд, а возможно, получают его от неизвестного источника — например, растений или клещей.

Именно эта цепочка — "яд из жука, жук из растения, растение из… чего?" — и остаётся одним из самых запутанных биологических ребусов.

Почему птицы сами не умирают от собственного яда?

Второй не менее странный вопрос — почему сами питохуи не страдают от того, что носят на себе смертельное вещество? Ученые предполагают, что дело в редкой генетической мутации, которая делает их невосприимчивыми к токсину.

Скорее всего, это связано с белками, блокирующими взаимодействие яда с нервной системой. Но найти этот белок пока не удалось.

Уточнения

Ба̀трахотокси́н (от др.-греч. βάτραχος - "лягушка" и τοξίνη - "яд") — органическое вещество, нейротоксин и сильнейший яд небелковой природы из группы стероидных алкалоидов. Содержится в кожных железах некоторых видов лягушек-древолазов из рода листолазов (Phyllobates); сравнительно недавно вещества из группы батрахотоксинов были обнаружены у птиц Новой Гвинеи.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Недвижимость
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом Аудио 
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Последние материалы
Даже чахлая орхидея выпустит бутоны — вот чем её надо полить
Экология против экономики: сможет ли Европа спасти свой автопром от зелёного удара
Лиза Моряк и Сарик Андреасян представили дочь Шарлиз: трогательная история рождения
75 дней ада: вирусный фитнес-челлендж захватил Испанию — и пугает врачей
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека
Шок-диета: 5 обработанных продуктов, которые можно и нужно есть, чтобы худеть
Кому на пользу, а кому в тягость? Мнения россиян по поводу продолжительных майских праздников разделились
Как Амстердам обманывает ожидания и дарит больше — город, куда хочется вернуться
Выгнал тлю, отпугнул слизней, удобрил почву — и всё это без покупок: сила сорняка
Ни в коем случае не ешьте такие кабачки — ядовитые овощи легко спутать с обычными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.