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Без единого голубя: как изменится город, если исчезнут все пернатые соседи

2:50
Зоосфера

Представьте: просыпаетесь вы однажды утром, выглядываете в окно — и ни одного голубя. Ни на подоконнике, ни в сквере, ни под крышей магазина. Исчезли. Казалось бы, пора радоваться: машины чистые, памятники сияют, меньше шума. Но действительно ли без голубей станет лучше?

Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C
Фото: Wikimedia Commons by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C

Почему их не любят

Голубей в городе обвиняют во всех смертных грехах:

  • Шумят.
  • Портят памятники и капоты.
  • Ныряют в баки.
  • Разносят заразу.
  • Устраивают бардак на чердаках.

Словом, "летающие крысы" — и точка. Где-то им даже запрещают подкармливать. Но вот вопрос: если голуби исчезнут — станет ли чище и тише?

Шум

Голуби вообще-то тихие. Их воркование — это не карканье ворон и не гвалт грачей. А с грохотом машин не сравнится и подавно. Так что фон городского шума точно не изменится. Разве что будет чуточку тише в пять утра — но зато сойки и воробьи всё компенсируют.

Машины и памятники

Чтобы машину не обкакали — паркуйте её не под балконом. А памятники пачкают не только голуби: чайки, вороны и даже воробьи тоже не прочь присесть на бронзовую голову. Их станет больше, если голубей не станет — освободятся кормушки, чердаки, мусорные ниши. Так что "меньше грязи" — это иллюзия.

Мусор и болезни

Открытый бак притягивает не только птиц, но и крыс, и собак. Голуби — далеко не главные мусорные разбойники. Да, они могут быть переносчиками инфекций, но это касается всех птиц. И вообще, опаснее всех в городе — человек.

Чердаки

Истории о голубях, захвативших чердак, вызывают недоумение: если окно открыто — кто угодно туда залетит. Закройте — и голуби не проникнут. Не закроете — прилетят воробьи или совы. И поверьте, запах от них будет не лучше.

Если представить город без голубей

Будет ли лучше? Не особо.

  • Пыль в баках и на улицах останется.
  • Крысы обрадуются, еды станет больше.
  • Семена тополя полетят активнее — пух никто не склёвывает.
  • У кошек станет меньше добычи.
  • Трое из десяти будут реже мыть авто, а остальным — всё равно.
  • И главное — не будет птиц, которые стали частью городского пейзажа.

Всё дело не в голубях

На самом деле голуби — лишь видимая часть системной проблемы. Беспорядок, антисанитария, шум — это не о птицах. Это о мусорных привычках, городской среде и равнодушии. Голуби лишь адаптировались к тому, что мы сами создали.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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