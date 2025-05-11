Крылья есть, а в небо — не хочется: почему городские утки превращаются в водоплавающих кур

0:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда-то утки избегали людей как чумы — любой контакт грозил им кастрюлей. Но в городах всё поменялось. Теперь утки не только не боятся прохожих, они буквально выпрыгивают из воды за кусочком булки.

Фото: freepik.com by montypeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Утка в пруду

Хлеб стал для них не просто угощением, а способом выживания. Вот только за дармовую еду пришлось расплатиться… свободой.

От дикой утки — к утиным голубям

Сегодня утиные стаи в городах ведут себя почти как голуби. Они не хотят нырять, искать корм на дне, охотиться за водорослями. Зачем? Хлеба хватает с избытком.

Даже таблички "не кормите уток" уже не работают. Люди игнорируют их, а утки с радостью принимают подачки. Но безобидный на первый взгляд прикорм имеет последствия:

Хлеб не даёт утке нужных питательных веществ . Мышцы слабеют, кости формируются неправильно.

. Мышцы слабеют, кости формируются неправильно. Птицы теряют интерес к перелётам . Они остаются в городе, где тепло, уютно и сытно.

. Они остаются в городе, где тепло, уютно и сытно. Городские утки становятся ручными и забывают, как добывать пищу — без человека не выживут.

Куда всё это ведёт

Теперь утки условно делятся на две "нации":

Дикие, которые каждый год улетают на юг.

Городские — остаются зимовать в городе, у тёплых сбросов, толстеют и почти не летают.

И те, и другие пока существуют. Но городские особи становятся тяжелее, менее выносливы, и летают хуже. Со временем они будут напоминать… кур.

Без нас им уже не выжить. Без хлеба и тёплых стоков городские утки погибнут. Это уже не дикая птица — это новый городской житель. Как голуби. Как кошки. Только в перьях и в воде.

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

