Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный перекус за 35 минут: гранола, от которой невозможно оторваться – готовим дома
Настоящие лайфхаки для пышного цветения кактусов в домашних условиях
Кофеин сжигает жир — но заодно может стереть сигналы опасной болезни
Что на самом деле означает надпись безопасно для микроволновки — вас это не порадует
Samsung призывает к шести рабочим дням: продолжение гонки за трудовые рекорды
Плюнул через плечо и завёл мотор: дорожные приметы, в которые верят даже скептики
Полжизни всё делали не так: Кудрявцева поделилась лайфхаками по стирке
Роботы станут мягкими, а раны — заживут мгновенно: ученые совершили невозможное
Секрет плоского живота: как перезагрузить гормоны и убрать стресс — советы диетолога

Крылья есть, а в небо — не хочется: почему городские утки превращаются в водоплавающих кур

0:19
Зоосфера

Когда-то утки избегали людей как чумы — любой контакт грозил им кастрюлей. Но в городах всё поменялось. Теперь утки не только не боятся прохожих, они буквально выпрыгивают из воды за кусочком булки.

Утка в пруду
Фото: freepik.com by montypeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утка в пруду

Хлеб стал для них не просто угощением, а способом выживания. Вот только за дармовую еду пришлось расплатиться… свободой.

От дикой утки — к утиным голубям

Сегодня утиные стаи в городах ведут себя почти как голуби. Они не хотят нырять, искать корм на дне, охотиться за водорослями. Зачем? Хлеба хватает с избытком.

Даже таблички "не кормите уток" уже не работают. Люди игнорируют их, а утки с радостью принимают подачки. Но безобидный на первый взгляд прикорм имеет последствия:

  • Хлеб не даёт утке нужных питательных веществ. Мышцы слабеют, кости формируются неправильно.
  • Птицы теряют интерес к перелётам. Они остаются в городе, где тепло, уютно и сытно.
  • Городские утки становятся ручными и забывают, как добывать пищу — без человека не выживут.

Куда всё это ведёт

Теперь утки условно делятся на две "нации":

  • Дикие, которые каждый год улетают на юг.
  • Городские — остаются зимовать в городе, у тёплых сбросов, толстеют и почти не летают.

И те, и другие пока существуют. Но городские особи становятся тяжелее, менее выносливы, и летают хуже. Со временем они будут напоминать… кур.

Без нас им уже не выжить. Без хлеба и тёплых стоков городские утки погибнут. Это уже не дикая птица — это новый городской житель. Как голуби. Как кошки. Только в перьях и в воде.

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Арчи исполнилось шесть лет: Меган и принц Гарри показали трогательное фото сына
Шоу-бизнес
Арчи исполнилось шесть лет: Меган и принц Гарри показали трогательное фото сына Аудио 
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Садоводство, цветоводство
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Как всё начиналось: такси как элитный советский транспорт Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Samsung призывает к шести рабочим дням: продолжение гонки за трудовые рекорды
Плюнул через плечо и завёл мотор: дорожные приметы, в которые верят даже скептики
Полжизни всё делали не так: Кудрявцева поделилась лайфхаками по стирке
Роботы станут мягкими, а раны — заживут мгновенно: ученые совершили невозможное
Секрет плоского живота: как перезагрузить гормоны и убрать стресс — советы диетолога
Крылья есть, а в небо — не хочется: почему городские утки превращаются в водоплавающих кур
Собчак высмеяла нестыковки в сюжете сериала Аутсорс с Янковским в главной роли
Глаза, как ледяные озёра, а ночью — полный провал: за что природа наказала голубоглазых кошек
Веганский шедевр: секретный ингредиент превращает пасту из цуккини в объедение
Как всё начиналось: такси как элитный советский транспорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.