Глаза, как ледяные озёра, а ночью — полный провал: за что природа наказала голубоглазых кошек

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Голубые глаза кажутся волшебными. Они встречаются у людей, собак, а у кошек и вовсе стали породным стандартом. Но за этой красотой скрывается особенность, которая в дикой природе могла бы обернуться настоящей проблемой.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Кошка

Глаза, которым темнота — не подруга

Кошки — ночные охотники. Их зрение устроено так, чтобы видеть при самом слабом освещении. Помогает в этом особый слой в глазах — тапетум. Он отражает свет, словно зеркало, и буквально "подсвечивает" изображение изнутри. Именно поэтому в темноте глаза кошек "светятся" — зелёным или жёлтым.

Но у голубоглазых кошек этот слой беднее на пигмент. В результате тапетум отражает свет хуже, и в темноте такие кошки видят значительно слабее. Если направить свет на обычную кошку — её глаза вспыхнут ярко-зелёным, а у голубоглазой отблеск будет тускло-красным.

Почему в природе голубоглазым не выжить

Днём голубые глаза защищает узкий зрачок, а вот ночью проблема: слабое ночное зрение означает плохую охоту и уязвимость. В дикой природе это был бы серьёзный минус, поэтому среди диких кошек голубые глаза — редкость. А вот дома, под одеялом и с миской у батареи — вполне комфортно.

И ещё одна особенность — слышимость

Голубые глаза у белых кошек часто идут в паре с врождённой глухотой. Всё дело в генетике: определённые гены, отвечающие за цвет шерсти и радужки, влияют и на слух. У зелено- и жёлтоглазых такой мутации нет.

Так что, несмотря на свою красоту, голубоглазые кошки — настоящие диванные принцессы. Им и не нужно ночное зрение — у них всегда есть кто-то, кто позаботится.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

