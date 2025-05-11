Глаза, как ледяные озёра, а ночью — полный провал: за что природа наказала голубоглазых кошек

Голубые глаза кажутся волшебными. Они встречаются у людей, собак, а у кошек и вовсе стали породным стандартом. Но за этой красотой скрывается особенность, которая в дикой природе могла бы обернуться настоящей проблемой.
Кошки — ночные охотники. Их зрение устроено так, чтобы видеть при самом слабом освещении. Помогает в этом особый слой в глазах — тапетум. Он отражает свет, словно зеркало, и буквально "подсвечивает" изображение изнутри. Именно поэтому в темноте глаза кошек "светятся" — зелёным или жёлтым.
Но у голубоглазых кошек этот слой беднее на пигмент. В результате тапетум отражает свет хуже, и в темноте такие кошки видят значительно слабее. Если направить свет на обычную кошку — её глаза вспыхнут ярко-зелёным, а у голубоглазой отблеск будет тускло-красным.
Днём голубые глаза защищает узкий зрачок, а вот ночью проблема: слабое ночное зрение означает плохую охоту и уязвимость. В дикой природе это был бы серьёзный минус, поэтому среди диких кошек голубые глаза — редкость. А вот дома, под одеялом и с миской у батареи — вполне комфортно.
Голубые глаза у белых кошек часто идут в паре с врождённой глухотой. Всё дело в генетике: определённые гены, отвечающие за цвет шерсти и радужки, влияют и на слух. У зелено- и жёлтоглазых такой мутации нет.
Так что, несмотря на свою красоту, голубоглазые кошки — настоящие диванные принцессы. Им и не нужно ночное зрение — у них всегда есть кто-то, кто позаботится.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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