Эта букашка не такая уж милая: что за жёлтую жидкость оставляет божья коровка на коже

Многие в детстве удивлялись: почему после того как возьмёшь божью коровку в руки, на коже остаётся странная жёлтая капля? Кто-то шутил, кто-то пугал болезнями. И правда, ничего смешного — но и не повод паниковать.
Для нас она — символ лета, а для неё - стресс. Когда человек берёт насекомое в руки, особенно грубо, оно пугается. И срабатывает встроенный механизм защиты.
Жёлтая жидкость появляется не с заднего конца, как думают дети, а вытекает из суставов ножек. Это — гемолимфа. У насекомых она заменяет и кровь, и лимфу. И в случае божьей коровки содержит яд — кантаридин.
Кантаридин имеет резкий запах и вызывает жжение. Он смертелен для насекомых, мелких млекопитающих и птиц. Именно так божья коровка отпугивает хищников. Для человека одна капля не опасна, но…
Если ты чувствительный человек или жидкость попадёт на слизистые — жди неприятностей. В лёгкой форме — сыпь, раздражение, в тяжёлой — тошнота и аллергическая реакция. Так что после контакта с насекомым обязательно вымой руки и не три глаза.
И да, если вдруг решишь устроить "ферму" из божьих коровок на руке — не стоит. Их ядовитая гемолимфа в большом количестве может и вправду доставить проблем.
Бо́жьи коро́вки или кокцинелли́ды (лат. Coccinellidae), — семейство жуков. Тело выпуклое, округлое или овальное.
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