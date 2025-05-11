Эта букашка не такая уж милая: что за жёлтую жидкость оставляет божья коровка на коже

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие в детстве удивлялись: почему после того как возьмёшь божью коровку в руки, на коже остаётся странная жёлтая капля? Кто-то шутил, кто-то пугал болезнями. И правда, ничего смешного — но и не повод паниковать.

Фото: commons.wikimedia.org by Francisco Welter-Schultes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Божья коровка

Божья коровка не в восторге от объятий

Для нас она — символ лета, а для неё - стресс. Когда человек берёт насекомое в руки, особенно грубо, оно пугается. И срабатывает встроенный механизм защиты.

Не моча, а яд

Жёлтая жидкость появляется не с заднего конца, как думают дети, а вытекает из суставов ножек. Это — гемолимфа. У насекомых она заменяет и кровь, и лимфу. И в случае божьей коровки содержит яд — кантаридин.

Кантаридин: пахнет плохо, действует ещё хуже

Кантаридин имеет резкий запах и вызывает жжение. Он смертелен для насекомых, мелких млекопитающих и птиц. Именно так божья коровка отпугивает хищников. Для человека одна капля не опасна, но…

А вот теперь внимание

Если ты чувствительный человек или жидкость попадёт на слизистые — жди неприятностей. В лёгкой форме — сыпь, раздражение, в тяжёлой — тошнота и аллергическая реакция. Так что после контакта с насекомым обязательно вымой руки и не три глаза.

И да, если вдруг решишь устроить "ферму" из божьих коровок на руке — не стоит. Их ядовитая гемолимфа в большом количестве может и вправду доставить проблем.

Уточнения

Бо́жьи коро́вки или кокцинелли́ды (лат. Coccinellidae), — семейство жуков. Тело выпуклое, округлое или овальное.

