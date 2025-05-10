Яйцо есть, а цыплёнка — нет: почему бройлеры не оставляют потомства

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечта многих дачников: один раз купить бройлеров, а дальше выводить своих гигантских кур из яиц. Удобно, выгодно, но… абсолютно нереалистично. И вот почему.

Фото: commons.wikimedia.org by Magma.air, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курицы

Бройлер — это не порода

Цыплёнок-бройлер — результат сложного скрещивания нескольких пород. Такой гибрид даёт ошеломительный прирост массы только в первом поколении. В последующих всё идёт не по плану: из яиц вылупляются "сюрпризы" с совершенно непредсказуемыми признаками.

А если курица снесёт яйцо

Снести — может. Но доводить её до яйценоскости не только нецелесообразно, но и вредно для здоровья самой птицы. Бройлеров выращивают максимум до 2 месяцев. Потом начинается самое страшное: тяжёлая туша давит на ноги, и многие попросту не выдерживают веса собственного тела.

Если же курица начнёт нестись, это может ещё сильнее подорвать её здоровье. И даже если из яйца вылупится птенец — это генетическая лотерея, причём чаще с плохим концом.

Почему птенец из яйца бройлера — плохая идея

В яйцах часто бывает несколько желтков - птенцы не выживают.

При выведении часто появляются дефекты развития: сросшиеся тела, лишние конечности.

Даже выжившие цыплята могут вырасти с генетическими аномалиями, от которых становится не по себе.

Разумеется, такие птицы не пойдут в пищу — инстинкт самосохранения срабатывает раньше аппетита.

Вывод

Ходить по кругу с яйцами от бройлеров бессмысленно: генетически стабильного потомства от них не получить. Производители бройлеров каждый раз воссоздают нужный гибрид заново. Именно поэтому частные птицеводы покупают новых цыплят каждый сезон - и это не заговор, а единственный рабочий путь.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

