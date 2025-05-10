Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умные города знают, как справиться с вызовами XXI века — ваша улица готова
Задрожал руль — ищи беду: 7 проблем, которые не прощают промедления
Разводы, пятна и вздутие полов: какую воду категорически нельзя использовать для уборки
Нежнейшее мясо, карамельный соус: секрет пивного рагу раскрыт — пользуйтесь на здоровье
Перерасчёт страховых пенсий в августе: как это коснётся работающих граждан
Роза Сябитова объяснила, как оценить рыночную стоимость любой женщины
Буддлея: цветущий куст, не требующий частого полива и идеально подходящий для жары
Этот жест Тюрама в адрес Ямала облетел весь мир
Альтернативы известным курортам: откройте для себя 4 прибрежных городка Италии

Яйцо есть, а цыплёнка — нет: почему бройлеры не оставляют потомства

1:56
Зоосфера

Мечта многих дачников: один раз купить бройлеров, а дальше выводить своих гигантских кур из яиц. Удобно, выгодно, но… абсолютно нереалистично. И вот почему.

Курицы
Фото: commons.wikimedia.org by Magma.air, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курицы

Бройлер — это не порода

Цыплёнок-бройлер — результат сложного скрещивания нескольких пород. Такой гибрид даёт ошеломительный прирост массы только в первом поколении. В последующих всё идёт не по плану: из яиц вылупляются "сюрпризы" с совершенно непредсказуемыми признаками.

А если курица снесёт яйцо

Снести — может. Но доводить её до яйценоскости не только нецелесообразно, но и вредно для здоровья самой птицы. Бройлеров выращивают максимум до 2 месяцев. Потом начинается самое страшное: тяжёлая туша давит на ноги, и многие попросту не выдерживают веса собственного тела.

Если же курица начнёт нестись, это может ещё сильнее подорвать её здоровье. И даже если из яйца вылупится птенец — это генетическая лотерея, причём чаще с плохим концом.

Почему птенец из яйца бройлера — плохая идея

  • В яйцах часто бывает несколько желтков - птенцы не выживают.
  • При выведении часто появляются дефекты развития: сросшиеся тела, лишние конечности.
  • Даже выжившие цыплята могут вырасти с генетическими аномалиями, от которых становится не по себе.

Разумеется, такие птицы не пойдут в пищу — инстинкт самосохранения срабатывает раньше аппетита.

Вывод

Ходить по кругу с яйцами от бройлеров бессмысленно: генетически стабильного потомства от них не получить. Производители бройлеров каждый раз воссоздают нужный гибрид заново. Именно поэтому частные птицеводы покупают новых цыплят каждый сезон - и это не заговор, а единственный рабочий путь.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Шоу-бизнес
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым Аудио 
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека
Домашние животные
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека Аудио 
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Садоводство, цветоводство
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Умные города знают, как справиться с вызовами XXI века — ваша улица готова
Задрожал руль — ищи беду: 7 проблем, которые не прощают промедления
Разводы, пятна и вздутие полов: какую воду категорически нельзя использовать для уборки
Нежнейшее мясо, карамельный соус: секрет пивного рагу раскрыт — пользуйтесь на здоровье
Перерасчёт страховых пенсий в августе: как это коснётся работающих граждан
Роза Сябитова объяснила, как оценить рыночную стоимость любой женщины
Буддлея: цветущий куст, не требующий частого полива и идеально подходящий для жары
Этот жест Тюрама в адрес Ямала облетел весь мир
Альтернативы известным курортам: откройте для себя 4 прибрежных городка Италии
Минус 10 лет без салонов и врачей: проверенные методы от морщин в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.