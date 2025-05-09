Могут ударить когтями: породы кошек, с которыми тяжело ужиться

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие берут котёнка, влюбившись в мордочку. А потом выясняется, что милое создание вовсе не ласковый пушистик, а своенравный деспот с острыми когтями. Всё дело в породе — у каждой свои поведенческие особенности, и некоторые из них могут удивить.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Саванна

Крупная, грациозная, наполовину дикая. Энергии — с избытком, а терпения — впритык. Если не выгуливать, не играть и не заниматься, начнётся бунт. Особенно опасна, если в ней больше генов от сервала — предка из дикой Африки. Но при грамотном подходе может стать преданной и обучаемой.

Сиамская

Красива, умна и… очень злопамятна. Сиамка быстро понимает интонации, обижается всерьёз и надолго. Может даже отомстить. Сегодня она трётся о ноги, а завтра — демонстративно отвернётся. С характером.

Чаузи

Гибрид домашней кошки и камышового кота. Очень активна, нуждается в постоянном внимании и воспитании. Взрослая чаузи — это не диванная киска, а большая и сильная охотница. Без социализации становится неуправляемой.

Абиссинская

Древняя, элегантная, упрямая. Любит быть главной, требует уважения и не терпит команд. Агрессию проявляет редко, но если уж достать — то надолго запомнится. В доме должна быть хозяйкой.

Британская короткошерстная

Визуально — идеальный плюшевый кот. Но по натуре — гордая одиночка. Не любит прикосновений без разрешения, а уж поднять на руки — почти оскорбление. С незнакомцами ведёт себя сдержанно и отстранённо.

Камышовый кот

Практически дикая рысь. Не любит замкнутое пространство, не поддаётся дрессировке и не привязывается к человеку. Это не домашний любимец, а одиночка с охотничьими инстинктами.

Каракет

Потомок каракала. Крупный, умный, активный и независимый. Может выучить команды, встречает у двери, как собака. Но с детьми лучше не оставлять: резкие движения могут воспринять как вызов.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



