Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка

Кошки общаются с человеком на своём, кошачьем языке. Причём делают это с полной уверенностью, что перед ними — такая же кошка, только странная, ходит на двух лапах и мяукает как-то по-своему.
Восприятие у кошек иное. Они не различают виды так, как это делают собаки. Человек — часть кошачьего мира, а значит, все поведенческие сигналы будут использованы по максимуму.
1. Трение мордочкой и боками
Так помечается "свой". Через феромоны на щеках кошка вписывает человека в семью.
2. Мурлыканье и особое "мяу"
Среди кошек — редкость, с людьми — норма. Такой вокал используется для привлечения внимания и демонстрации доверия.
3. Топтание лапками
Поведение котят. Так взрослые кошки выражают комфорт и эмоциональную безопасность — как рядом с матерью.
4. Игрушки и "добыча"
Принесённая мышка или мячик — знак заботы. Человек признаётся членом "охотничьей команды".
5. Лёгкие покусы
Это не агрессия. Это способ выразить привязанность в форме дружеской игры — так делают с близкими.
6. Сон на человеке или рядом
Кошка спит только рядом с тем, кому доверяет полностью. Это высшая форма признания.
Учёные из Великобритании и США зафиксировали поведение кошек с людьми, совпадающее с общением между котами: трение, "уход" языком, игра. Это доказывает, что человек — не просто сосед по квартире, а полноценный член кошачьей социальной группы.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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