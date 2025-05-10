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Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка

1:48
Зоосфера

Кошки общаются с человеком на своём, кошачьем языке. Причём делают это с полной уверенностью, что перед ними — такая же кошка, только странная, ходит на двух лапах и мяукает как-то по-своему.

Кошка с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с хозяйкой

Восприятие у кошек иное. Они не различают виды так, как это делают собаки. Человек — часть кошачьего мира, а значит, все поведенческие сигналы будут использованы по максимуму.

Признаки, по которым кошка "узнаёт" в человеке сородича:

1. Трение мордочкой и боками
Так помечается "свой". Через феромоны на щеках кошка вписывает человека в семью.

2. Мурлыканье и особое "мяу"
Среди кошек — редкость, с людьми — норма. Такой вокал используется для привлечения внимания и демонстрации доверия.

3. Топтание лапками
Поведение котят. Так взрослые кошки выражают комфорт и эмоциональную безопасность — как рядом с матерью.

4. Игрушки и "добыча"
Принесённая мышка или мячик — знак заботы. Человек признаётся членом "охотничьей команды".

5. Лёгкие покусы
Это не агрессия. Это способ выразить привязанность в форме дружеской игры — так делают с близкими.

6. Сон на человеке или рядом
Кошка спит только рядом с тем, кому доверяет полностью. Это высшая форма признания.

Исследования подтверждают

Учёные из Великобритании и США зафиксировали поведение кошек с людьми, совпадающее с общением между котами: трение, "уход" языком, игра. Это доказывает, что человек — не просто сосед по квартире, а полноценный член кошачьей социальной группы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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