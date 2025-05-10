Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки общаются с человеком на своём, кошачьем языке. Причём делают это с полной уверенностью, что перед ними — такая же кошка, только странная, ходит на двух лапах и мяукает как-то по-своему.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с хозяйкой

Восприятие у кошек иное. Они не различают виды так, как это делают собаки. Человек — часть кошачьего мира, а значит, все поведенческие сигналы будут использованы по максимуму.

Признаки, по которым кошка "узнаёт" в человеке сородича:

1. Трение мордочкой и боками

Так помечается "свой". Через феромоны на щеках кошка вписывает человека в семью.

2. Мурлыканье и особое "мяу"

Среди кошек — редкость, с людьми — норма. Такой вокал используется для привлечения внимания и демонстрации доверия.

3. Топтание лапками

Поведение котят. Так взрослые кошки выражают комфорт и эмоциональную безопасность — как рядом с матерью.

4. Игрушки и "добыча"

Принесённая мышка или мячик — знак заботы. Человек признаётся членом "охотничьей команды".

5. Лёгкие покусы

Это не агрессия. Это способ выразить привязанность в форме дружеской игры — так делают с близкими.

6. Сон на человеке или рядом

Кошка спит только рядом с тем, кому доверяет полностью. Это высшая форма признания.

Исследования подтверждают

Учёные из Великобритании и США зафиксировали поведение кошек с людьми, совпадающее с общением между котами: трение, "уход" языком, игра. Это доказывает, что человек — не просто сосед по квартире, а полноценный член кошачьей социальной группы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



