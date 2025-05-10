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Кошка точит когти при встрече? Это не игнор, а признание в любви

1:43
Зоосфера

Вернулись домой, а кошка — ни к дверям, ни к ногам, ни к сердцу. Только мелькнула в прихожей и… давай когти точить о стену или когтеточку. Обидно? А зря!

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

На самом деле кошки — не актрисы из мелодрамы. Их радость тише, глубже и… острее. Прямо как когти.

Заточка когтей для кошки — это не только уход за собой. Да, когти растут постоянно, а старый слой нужно снимать, чтобы острый "инструмент" был в порядке. Но есть и другая сторона ритуала.

На подушечках кошачьих лап — специальные железы. Когда мурлыка царапает что-то, она оставляет запах, невидимый и неуловимый для нас, но очень важный для неё. Это как подпись: "Я дома. Это моё. Всё под контролем".

А теперь представьте: вы только зашли, а кошка тут же бежит к когтеточке. Это не "фу, ты пришёл", это: "ура, ты пришёл!". Но показать напрямую она не может — не по кошачьей части это. Вот и выражает радость через привычные действия: когти точит, напряжение снимает, себя в порядок приводит. По-своему говорит: "Я так рад, что даже лапы дрожат".

Некоторые считают такое поведение холодным. А зря. Ведь кошка — одиночка, и эмоции у неё прячутся, а не выплёскиваются. Но внимательный человек всегда заметит: в этом когтевом ритуале больше привязанности, чем в любых объятиях.

Так что если ваш кот при виде вас идёт точить когти — радуйтесь. Это значит, вы — часть его уюта. Его стабильность. Его дом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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