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Кошки с мозгами: вот 8 пород, которые дадут фору собакам

2:35
Зоосфера

Какие кошки действительно считаются интеллектуальной элитой? Специалисты оценивают ум не по IQ (он измеряется только у людей), а по способности адаптироваться, обучаемости, общительности и самостоятельному решению задач. Вот 8 пород, чья сообразительность не оставляет сомнений.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Абиссинская

Эти кошки — ходячие радары. Любопытные, ловкие и бесстрашные, они хватают всё, что покажется интересным. Их часто называют "аби-грабби". Абиссинцы отлично ладят с другими животными и почти не боятся нового.

Бенгальская

Невероятно подвижные и изобретательные. Бенгалы легко осваивают трюки, умеют гулять на поводке и с лёгкостью открывают дверцы. Если не давать им умственную нагрузку, начнут "реформировать" ваш интерьер.

Бирманская

Ласковые и душевные кошки, которые обожают быть рядом. Сидят на коленях, лезут под бок и "комментируют" всё, что вы делаете. Интеллект проявляется через тонкий эмоциональный контакт.

Корниш-рекс

Весёлые и подвижные, как резинки на лапках. Отлично ладят с людьми, любят активные игры и быстро привыкают к поводку. В группе кошек часто становятся "лидерами мнений".

Сиамская

Сильная интуиция, быстрая реакция и абсолютная преданность. Есть случаи, когда сиамские кошки спасали детей. Эти кошки легко запоминают маршруты и понимают человеческую речь по интонации.

Британская короткошёрстная

Молчаливые интеллигенты. Умны, но без суеты. Обладают отличной памятью и охотничьими инстинктами, хотя больше любят полежать, чем побегать. Важно следить за весом.

Сибирская

Ненавязчивые, самостоятельные и… как говорят, целительные. Сибиряки приходят, когда вы плохо себя чувствуете, и остаются рядом. Они хорошо запоминают правила и быстро учатся.

Мейн-кун

Настоящие кошачьи дипломаты. Спокойные, терпеливые и прекрасно чувствуют настроение человека. Учатся приносить игрушки и даже помогают растить котят — особенно папы.

А кошачий интеллект вообще измерим

Нет, стандартных тестов нет. Но учёные знают: кошки запоминают, где спрятан предмет, ориентируются во времени и распознают человеческие жесты и интонации. Это тоже интеллект — просто кошачий.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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