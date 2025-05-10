Кошки с мозгами: вот 8 пород, которые дадут фору собакам

Какие кошки действительно считаются интеллектуальной элитой? Специалисты оценивают ум не по IQ (он измеряется только у людей), а по способности адаптироваться, обучаемости, общительности и самостоятельному решению задач. Вот 8 пород, чья сообразительность не оставляет сомнений.
Эти кошки — ходячие радары. Любопытные, ловкие и бесстрашные, они хватают всё, что покажется интересным. Их часто называют "аби-грабби". Абиссинцы отлично ладят с другими животными и почти не боятся нового.
Невероятно подвижные и изобретательные. Бенгалы легко осваивают трюки, умеют гулять на поводке и с лёгкостью открывают дверцы. Если не давать им умственную нагрузку, начнут "реформировать" ваш интерьер.
Ласковые и душевные кошки, которые обожают быть рядом. Сидят на коленях, лезут под бок и "комментируют" всё, что вы делаете. Интеллект проявляется через тонкий эмоциональный контакт.
Весёлые и подвижные, как резинки на лапках. Отлично ладят с людьми, любят активные игры и быстро привыкают к поводку. В группе кошек часто становятся "лидерами мнений".
Сильная интуиция, быстрая реакция и абсолютная преданность. Есть случаи, когда сиамские кошки спасали детей. Эти кошки легко запоминают маршруты и понимают человеческую речь по интонации.
Молчаливые интеллигенты. Умны, но без суеты. Обладают отличной памятью и охотничьими инстинктами, хотя больше любят полежать, чем побегать. Важно следить за весом.
Ненавязчивые, самостоятельные и… как говорят, целительные. Сибиряки приходят, когда вы плохо себя чувствуете, и остаются рядом. Они хорошо запоминают правила и быстро учатся.
Настоящие кошачьи дипломаты. Спокойные, терпеливые и прекрасно чувствуют настроение человека. Учатся приносить игрушки и даже помогают растить котят — особенно папы.
Нет, стандартных тестов нет. Но учёные знают: кошки запоминают, где спрятан предмет, ориентируются во времени и распознают человеческие жесты и интонации. Это тоже интеллект — просто кошачий.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.