Кот или кошка — кого лучше завести и почему это не просто вопрос вкуса

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если подбросили пушистого малыша — не до размышлений, кто он по полу. А вот когда питомца выбирают сознательно, вопрос "кот или кошка?" звучит вполне закономерно. И дело не только во вкусе — отличия между ними есть, и иногда они довольно ощутимы.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Много котят

Внешний вид: сила против изящества

Коты чаще всего крупнее, с массивной головой и суровой мордочкой. У них могут быть ярче выражены породные особенности — например, пышная "манишка" на груди или "штаны" на задних лапах. Так что если хочется внушительного красавца — лучше выбирать самца.

Кошки изящнее, легче и компактнее. Если вам важна грациозность и утончённость — ваш выбор очевиден.

Характер: хозяйка или клоун?

Кошки взрослеют раньше и ведут себя более серьёзно. Уже к 6-8 месяцам это самостоятельная "женщина в самом расцвете", следящая за порядком в доме. А вот коты — те ещё подростки. Могут вести себя как котята до двух лет: балуются, шалят, убегают в "походы" на несколько дней.

Эмоции и общение

Если вам по душе питомцы, которые любят поговорить и выражать эмоции мордочкой — это точно кот. Он может кувыркаться, кривляться и смешить вас ежедневно. Кошки обычно сдержаннее и тише. Их мимика спокойнее, а "разговоры" скромнее.

Кто ласковее

И коты, и кошки умеют быть нежными, но коты чаще пристают: ластятся, требуют внимания, буквально ходят хвостом. Кошки чаще держат дистанцию и занимаются своими делами.

Практичные нюансы

Кот ест больше, лоток требует более частой уборки и хороших наполнителей. А это расходы. Но вопрос приплода не должен пугать — стерилизация или кастрация давно стали обычной процедурой, если размножение не в планах.

Так что всё зависит от вашего характера и предпочтений. Кому-то ближе болтливый озорник, кому-то — спокойная хранительница уюта. Главное — чтобы душа лежала.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



