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Вам нельзя закрыть дверь и встать с дивана — признаки, что вы у кошки в рабстве

2:25
Зоосфера

Кошки давно поняли, как устроен мир: всё, что в доме — принадлежит им. И вы в том числе. Если вам казалось, что вы хозяин — возможно, пушистая уже давно оформила вас в качестве своей личной собственности. Причём добровольно-принудительно.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Вот явные признаки, что вы больше не человек, а "персонал по вызову".

1. Метка от усатой — вы теперь "её"

Когда кошка трётся щёчкой, это не просто ласка. Так она оставляет на вас свой запах, используя железы на морде. Это как табличка: "Не трогать. Моё." Чем чаще она это делает, тем крепче вы "закреплены" за ней. Ласково, но по делу.

2. Вам можно двигаться только с разрешения

Только вы устроились поудобнее — и вот уже кот устроился на коленях. Попробуйте встать — получите взгляд, полный укоров, и гордую спину на выходе. Особенно обидно, когда кино не досмотрено, а в туалет надо. Но вы теперь диван. Двигаться запрещено.

3. Закрытые двери — личное оскорбление

Попробуйте закрыть дверь — и услышите протест. Кошка будет возмущаться, но даже если впустить, может просто постоять и уйти. Не потому что хотела — а потому что должна знать, что вы скрываете. Ушли в ванную без разрешения? Нарушение субординации. Следующая проверка — через пять минут.

4. Подарки — с намёком

Игрушки, носки, фантики — это не милость. Это напоминание: "Развлеки меня. Подчисти пол. Служи." Особенно ценно, если это сопровождается взглядом в духе "Ты вообще зачем тут, если не реагируешь?" Иногда дарят мышь. Иногда — тапок. Всегда — с подтекстом.

5. Она приходит только тогда, когда хочет

Позвали — нет. Работаете — уже лежит на ноутбуке. Мурлыка решает, когда вы заслужили её внимание. Захотите сами её приласкать — получите взгляд "Сегодня ты мне не по графику." Ну и, конечно, лапа на клавиатуру, если слишком увлеклись своими делами.

Если вы узнали себя хотя бы в половине пунктов — поздравляем. У вас теперь новая должность: "моячеловек".

И да, вас это абсолютно устраивает.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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