Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не садись, пока не прочтёшь: секретный функционал твоего нового дивана
Из одного клубня — целая клумба: простой способ размножения георгинов
Итальянские каникулы: американская писательница назвала 5 мест, обязательных к посещению, и 2 города, куда больше ни ногой
Доллар против рупии: Центробанк Индии бросает в бой госсектор
Брови, как у звезды, и ни одного визита в салон: секрет в трёх движениях
Зря чистили: что скрывает картофельная кожура
Датчик во рту показал скрытые патологии — как работает новая российская разработка
ICar V23 удивляет сочетанием винтажа и высоких технологий — и всё это за копейки
Грузовики США против СССР: чья техника выносливее?

Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал

1:58
Зоосфера

Когда кошка приходит спать рядом — это не просто милота. Это её способ сказать: "Ты — мой человек". И поза сна расскажет об этом больше, чем кажется.

Спящий кот
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящий кот

Где кот — там и смысл

Обычное место, которое выбирают мурлыки ночью — это ноги. Там безопасно, тепло, и удобно "вскочить" к завтраку, когда хозяин начинает двигаться. А ещё кот так выражает: "Вот это — моя территория".

Если пушистик ложится на грудь или живот — это акт высшего доверия. Так он чувствует биение сердца, тепло и полную защищённость. Ну а что человеку тяжело дышать — ерунда, потерпит.

Способ прижаться — способ сказать

Когда котик ложится спиной к человеку, он фактически оголяет самое уязвимое место. Так мурлыка показывает, что верит: обиды не будет, всё под контролем.

Те, кто лезут под одеяло, создают себе норку — ищут максимум уюта и безопасности. Особенно это любят беременные кошки, у них срабатывает инстинкт "гнезда".

А вот если ложится прямо на руку — это уже просьба: "Погладь. Замурчи меня целиком". И такие коты обычно требуют больше внимания, ласки и контакта.

И поза, и температура

Если ваш кот раскинулся на спине с лапами в стороны — считайте, что вы прошли проверку на доверие. А ещё так спят, когда жарко: живот у кошек покрыт менее густой шерстью, значит, так легче остыть.

Ну а если мурлыка предпочитает место возле головы, это говорит сразу о нескольких вещах: рядом теплее, пахнет знакомо и безопасно, а сама голова — почти не двигается ночью. Комфортно, спокойно, приятно.

Всё, что нужно кошке — это тепло, чувство защищённости и ваш запах. А удобство хозяина?… Ну, об этом котик, может быть, подумает завтра.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета
Домашние животные
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
Датчик во рту показал скрытые патологии — как работает новая российская разработка
ICar V23 удивляет сочетанием винтажа и высоких технологий — и всё это за копейки
Грузовики США против СССР: чья техника выносливее?
Наталья Бондарчук о Бриллиантовой бабочке: как евразийский Оскар изменит киноиндустрию
Принц Гарри потерялся в Лондоне: камеры засняли поиски дома друга без охраны
Красивы, но опасны: деревья, которые превращают участок в зону риска
Бывшая жена Галустяна заговорила о причинах развода: никто не предавал
Флакон с характером: этот запах говорит за мужчину — иногда даже слишком
Кот и пёс под одной крышей — ужиться можно, но без жертв не обойдётся
Финансовый триллер: румынская валюта в шаге от обвала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.