Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета

3:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Совместная жизнь собаки и ребёнка может стать источником радости и крепкой привязанности. Но важно помнить, что каждая ситуация уникальна и не сводится к названию породы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злая собака

Собаки и дети: какие породы требуют особого подхода

Нет универсального списка "плохих собак для детей" — есть особенности характера, уровня социализации и мотивации конкретного животного. И именно эти нюансы стоит учитывать в первую очередь.

Что действительно важно?

Не размер или внешность делают собаку подходящей или неподходящей для семьи с детьми. Главное — поведенческие черты, история социализации и мотивация собаки.

Некоторые псы обладают выраженной территориальностью, другие — хищной реакцией, третьи не терпят нарушения личного пространства.

Породы, которые могут быть сложными при совместной жизни с детьми:

Американский стаффордширский терьер (амстафф) — чувствительный и мощный пёс, обладающий сильной реактивностью. При неправильной коммуникации с детьми это может привести к недопониманию и стрессу для всех сторон.

(амстафф) — чувствительный и мощный пёс, обладающий сильной реактивностью. При неправильной коммуникации с детьми это может привести к недопониманию и стрессу для всех сторон. Акита Ину - любит дистанцию и не переносит грубых прикосновений. Ей сложно быть в окружении активных и шумных малышей, если те не знают, как с ней обращаться.

- любит дистанцию и не переносит грубых прикосновений. Ей сложно быть в окружении активных и шумных малышей, если те не знают, как с ней обращаться. Доберман - породистый охранник, созданный для защиты. Его нужно уметь "читать": он может быть ласковым, но не терпит детской несдержанности.

- породистый охранник, созданный для защиты. Его нужно уметь "читать": он может быть ласковым, но не терпит детской несдержанности. Тибетский мастиф - внушительный охранник, требующий уважения к личным границам. Игра с детьми может быть для него раздражающей.

- внушительный охранник, требующий уважения к личным границам. Игра с детьми может быть для него раздражающей. Джек-Рассел-терьер - маленький, но взрывной. Обожает активность, но не переносит, когда у него забирают "добычу". Дети могут неосознанно нарушить его границы.

- маленький, но взрывной. Обожает активность, но не переносит, когда у него забирают "добычу". Дети могут неосознанно нарушить его границы. Ротвейлер - чувствительный, мощный и преданный. Но если ребёнок забирает у него еду или игрушку — это может закончиться рычанием, а в худшем случае — укусом.

- чувствительный, мощный и преданный. Но если ребёнок забирает у него еду или игрушку — это может закончиться рычанием, а в худшем случае — укусом. Бульмастиф - собака с ярко выраженной "захватной" мотивацией. Идеальна для охраны, но в игре с ребёнком нужна строгая граница.

- собака с ярко выраженной "захватной" мотивацией. Идеальна для охраны, но в игре с ребёнком нужна строгая граница. Аргентинский дог - впечатляющая внешность и сильный охотничий инстинкт. Он не любит незнакомцев и может остро реагировать на крики и резкие движения детей.

- впечатляющая внешность и сильный охотничий инстинкт. Он не любит незнакомцев и может остро реагировать на крики и резкие движения детей. Бультерьер - харизматичный, но очень мощный. В играх с детьми нужна чёткая регуляция: без этого может выйти из-под контроля.

- харизматичный, но очень мощный. В играх с детьми нужна чёткая регуляция: без этого может выйти из-под контроля. Мареммано-абруцкая овчарка - сторож и пастух, которому важна автономность. Требует уважения к пространству и не терпит навязчивости.

Главное правило: понимание и уважение

Если в доме есть дети, и вы выбираете собаку — важно консультироваться с кинологами и инструкторами.

Некоторые породы требуют большей осознанности и терпения, но с правильным подходом и они могут стать прекрасными компаньонами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

