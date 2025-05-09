Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст
Эти три ошибки при мытье фруктов съедают ваше здоровье заживо
Сжигает не только язык: как эта специя атакует воспаления и плохой жир
Бородина с сарказмом ответила на критику из-за покупок игрушек для сумок
Этот материал превращает балкон в сарай — не повторяйте ошибку
Меньше волос — больше работы: в какую ловушку попадают те, кто режет длину
Это удобрение стоит копейки, но огурцы после него растут, как на стероидах
Когда солнечная энергия против реальности: Испания и Португалия на грани энергетического коллапса
Обрети тело как у гимнастки всего за месяц: эта тренировка на коврике вдохновлена реформером пилатеса

Маленькие вредители, большие беды: неожиданные жертвы паразитов

2:30
Зоосфера

Многие считают, что блохи и клещи угрожают только кошкам и собакам. Но на самом деле эти паразиты могут поражать куда большее число домашних животных — от кроликов и хомяков до птиц. Эти крошечные вредители питаются кровью млекопитающих, вызывая зуд, воспаления, а иногда и серьёзные болезни.

кролики
Фото: commons.wikimedia.org by Конни29, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
кролики

Кто под прицелом паразитов?

Особенно уязвимы кролики, у которых укусы блох могут вызывать сильное раздражение кожи, а клещи передают заболевания, включая "ходячую перхоть" (хейлетиеллёз).

Хомяки также подвержены заражению, особенно при контакте с заражённым сеном или другими животными. Их маленький размер делает даже лёгкое заражение опасным.

Хорьки, которых часто выгуливают на улице, страдают от блох и клещей не меньше собак. Блохи могут привести к анемии и постоянному зуду, а клещи Otodectes и Sarcoptes вызывают чесотку.

Даже грызуны и птицы, особенно домашние попугаи, не защищены: у них страдает перьевой покров, появляются кожные проблемы и стресс.

Как животные заражаются?

Даже домашние любимцы, не выходящие на улицу, могут заразиться. Вот основные пути передачи:

  • Контакт с заражёнными животными (например, кошка может принести блох кролику)
  • Окружающая среда: ковры, мебель, подстилки — идеальные укрытия для паразитов
  • Сено и солома, особенно если они не хранились должным образом
  • Люди, случайно приносящие паразитов на одежде или обуви после прогулки

Что делать, чтобы защитить питомцев?

Вот 4 базовых совета:

  1. Регулярный осмотр шерсти и кожи — даже у домашних питомцев. Обращайте внимание на зуд, красноту, "грязные" пятна в шерсти.
  2. Гигиена и частая смена подстилок, особенно у животных, живущих в клетках. Стирайте покрывала и лежанки.
  3. Противопаразитарная обработка, но строго по назначению ветеринара! Средства, безопасные для собак, могут быть токсичными для кроликов или грызунов.
  4. После прогулок осматривайте шерсть, особенно если питомец побывал в высокой траве или на газоне.

Не забывайте: сильный иммунитет — ваш союзник. Здоровое животное легче справляется с паразитами и быстрее восстанавливается.

Уточнения

Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).

Ла́ски и хорьки (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих. Кроме собственно хорьков, к этому же роду хищников относятся европейская норка, ласка, горностай и длиннохвостая ласка.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка
Российский шоу-бизнес
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка Аудио 
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу
Еда и рецепты
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу Аудио 
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Домашние животные
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Последние материалы
Три интерьерных промаха, из-за которых спальня теряет уют
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы
Забудьте про говядину и курицу: это мясо с низким холестерином рвёт всех в клочья
Включили — и забыли про обезвоживание: этот гаджет меняет жизнь в пансионатах
Похудение без спортзала и слёз: что действительно помогло женщине сбросить 22 кг
С виду безопасна, но её прозвали тихим убийцей: правда о толстянке
Кинокритик-иноагент Долин* о Михалкове: он думает, что публика его сильно любит
Электромобили нового поколения: Renault показывает, как сделать быструю зарядку доступной для всех
Места, которые исчезнут с карты мира: у вас есть последние несколько лет, чтобы посетить их
771 000 бомжей в США: как власти борются с бездомностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.