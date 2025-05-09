Маленькие вредители, большие беды: неожиданные жертвы паразитов

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие считают, что блохи и клещи угрожают только кошкам и собакам. Но на самом деле эти паразиты могут поражать куда большее число домашних животных — от кроликов и хомяков до птиц. Эти крошечные вредители питаются кровью млекопитающих, вызывая зуд, воспаления, а иногда и серьёзные болезни.

Фото: commons.wikimedia.org by Конни29, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ кролики

Кто под прицелом паразитов?

Особенно уязвимы кролики, у которых укусы блох могут вызывать сильное раздражение кожи, а клещи передают заболевания, включая "ходячую перхоть" (хейлетиеллёз).

Хомяки также подвержены заражению, особенно при контакте с заражённым сеном или другими животными. Их маленький размер делает даже лёгкое заражение опасным.

Хорьки, которых часто выгуливают на улице, страдают от блох и клещей не меньше собак. Блохи могут привести к анемии и постоянному зуду, а клещи Otodectes и Sarcoptes вызывают чесотку.

Даже грызуны и птицы, особенно домашние попугаи, не защищены: у них страдает перьевой покров, появляются кожные проблемы и стресс.

Как животные заражаются?

Даже домашние любимцы, не выходящие на улицу, могут заразиться. Вот основные пути передачи:

Контакт с заражёнными животными (например, кошка может принести блох кролику)

Окружающая среда: ковры, мебель, подстилки — идеальные укрытия для паразитов

Сено и солома, особенно если они не хранились должным образом

Люди, случайно приносящие паразитов на одежде или обуви после прогулки

Что делать, чтобы защитить питомцев?

Вот 4 базовых совета:

Регулярный осмотр шерсти и кожи — даже у домашних питомцев. Обращайте внимание на зуд, красноту, "грязные" пятна в шерсти. Гигиена и частая смена подстилок, особенно у животных, живущих в клетках. Стирайте покрывала и лежанки. Противопаразитарная обработка, но строго по назначению ветеринара! Средства, безопасные для собак, могут быть токсичными для кроликов или грызунов. После прогулок осматривайте шерсть, особенно если питомец побывал в высокой траве или на газоне.

Не забывайте: сильный иммунитет — ваш союзник. Здоровое животное легче справляется с паразитами и быстрее восстанавливается.

Уточнения

Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).



Ла́ски и хорьки (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих. Кроме собственно хорьков, к этому же роду хищников относятся европейская норка, ласка, горностай и длиннохвостая ласка.

