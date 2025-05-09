Маленькие вредители, большие беды: неожиданные жертвы паразитов

Многие считают, что блохи и клещи угрожают только кошкам и собакам. Но на самом деле эти паразиты могут поражать куда большее число домашних животных — от кроликов и хомяков до птиц. Эти крошечные вредители питаются кровью млекопитающих, вызывая зуд, воспаления, а иногда и серьёзные болезни.
Особенно уязвимы кролики, у которых укусы блох могут вызывать сильное раздражение кожи, а клещи передают заболевания, включая "ходячую перхоть" (хейлетиеллёз).
Хомяки также подвержены заражению, особенно при контакте с заражённым сеном или другими животными. Их маленький размер делает даже лёгкое заражение опасным.
Хорьки, которых часто выгуливают на улице, страдают от блох и клещей не меньше собак. Блохи могут привести к анемии и постоянному зуду, а клещи Otodectes и Sarcoptes вызывают чесотку.
Даже грызуны и птицы, особенно домашние попугаи, не защищены: у них страдает перьевой покров, появляются кожные проблемы и стресс.
Даже домашние любимцы, не выходящие на улицу, могут заразиться. Вот основные пути передачи:
Вот 4 базовых совета:
Не забывайте: сильный иммунитет — ваш союзник. Здоровое животное легче справляется с паразитами и быстрее восстанавливается.
Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).
Ла́ски и хорьки (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих. Кроме собственно хорьков, к этому же роду хищников относятся европейская норка, ласка, горностай и длиннохвостая ласка.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.