Зелёная лужайка и лапы вверх: что стоит за странным поведением питомца

Сложно не улыбнуться, увидев, как собака с восторгом катается по зелёной лужайке. Но что стоит за этим поведением?
Главная причина, по которой собаки трутся о траву — это запахи. Они "читают" и оставляют метки, используя своё обострённое обоняние.
Трава для них — словно витрина с новостями: запахи других животных, сезонные ароматы, влажность, даже тип почвы. И, конечно, они хотят унести с собой часть этих запахов, а заодно — оставить немного своего.
Катание по траве — это не только инстинкт, но и настоящее удовольствие. Особенно после энергичной прогулки или весёлой игры. Это способ снять напряжение и просто порадоваться моменту.
Хотя такое поведение обычно абсолютно нормальное, есть ситуации, когда стоит обратить внимание.
Если собака делает это слишком часто, выглядит беспокойной или чешется с усилием, возможно, речь идёт о дискомфорте.
Если поведение кажется навязчивым, а собака выглядит раздражённой — обратитесь к ветеринару. Катание на спине может быть сигналом, что питомцу не просто весело, а он пытается справиться с неудобством.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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