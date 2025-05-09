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Зелёная лужайка и лапы вверх: что стоит за странным поведением питомца

1:39
Зоосфера

Сложно не улыбнуться, увидев, как собака с восторгом катается по зелёной лужайке. Но что стоит за этим поведением?

Золотистый ретривер
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Язык запахов: втирание как способ общения

Главная причина, по которой собаки трутся о траву — это запахи. Они "читают" и оставляют метки, используя своё обострённое обоняние.

Трава для них — словно витрина с новостями: запахи других животных, сезонные ароматы, влажность, даже тип почвы. И, конечно, они хотят унести с собой часть этих запахов, а заодно — оставить немного своего.

Радость движения: игра и отдых

Катание по траве — это не только инстинкт, но и настоящее удовольствие. Особенно после энергичной прогулки или весёлой игры. Это способ снять напряжение и просто порадоваться моменту.

Когда это может быть сигналом проблемы

Хотя такое поведение обычно абсолютно нормальное, есть ситуации, когда стоит обратить внимание.

Если собака делает это слишком часто, выглядит беспокойной или чешется с усилием, возможно, речь идёт о дискомфорте.

  • Возможные причины, требующие внимания:
  • Кожный зуд из-за дерматита, аллергии, укусов блох или клещей
  • Инородное тело в шерсти — колючка, песок, пыль
  • Паразиты или инфекции
  • Неврологические отклонения или расстройства поведения

Если поведение кажется навязчивым, а собака выглядит раздражённой — обратитесь к ветеринару. Катание на спине может быть сигналом, что питомцу не просто весело, а он пытается справиться с неудобством.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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