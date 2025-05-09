Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки воспринимают окружающий мир в основном через обоняние. У них около 200 миллионов обонятельных рецепторов — в 40 раз больше, чем у человека. Запахи помогают им ориентироваться, общаться, распознавать территории и даже… радоваться жизни. Некоторые ароматы вызывают у кошек настоящую эйфорию. И речь не только о кошачьей мяте.

Фото: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка нюхает траву

Пять запахов, которые сводят кошек с ума — и один из них есть у вас дома

1. Кошачья мята — природный стимулятор

Nepeta cataria, более известная как кошачья мята, вызывает у кошек бурную реакцию благодаря маслу непеталактон, содержащемуся в листьях.

Они начинают кататься по полу, тереться, лизать растение и мяукать необычным голосом. Такое "представление" длится от пары минут до четверти часа, после чего наступает расслабленное спокойствие.

2. Отбеливатель — химический "близнец" мятного аромата

Удивительно, но многие кошки проявляют интерес к запаху отбеливателя. Он напоминает им феромоны других животных.

Химические компоненты средства вызывают у питомцев поведение, похожее на реакцию на кошачью мяту.

Некоторые даже метят территорию, где недавно использовался отбеливатель. Важно помнить: несмотря на притягательность запаха, это опасное вещество, поэтому избегайте его контакта с питомцем.

3. Валериана — возбуждающий эффект вместо успокаивающего

Для человека валериана ассоциируется с расслаблением, а для кошек — с приливом энергии. Всё дело в актинидине, который активирует их обонятельные рецепторы.

После контакта с корнем валерианы кошки катаются, мурлычут, ведут себя игриво и громко "разговаривают".

4. Оливковое дерево — неожиданный фаворит

Многие питомцы обожают запах оливкового дерева. Будь то деревянная ложка или свежая веточка — реакция часто такая же, как на кошачью мяту: трение, перекаты, мурлыканье. Причина — в химических соединениях, напоминающих феромоны.

5. Аромат любимого человека

Запах вашей одежды или тела — один из самых ценных для кошки. Он ассоциируется с безопасностью, привязанностью и уютом.

Поэтому она часто спит на вашей футболке, кресле или даже среди белья. Когда кошка трётся о вас, она не просто ласкается — она "отмечает" вас как часть своей социальной группы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела.

