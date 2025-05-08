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Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей

2:19
Зоосфера

Кошки — символ уюта, мягкости и бесконечных обнимашек? Только не для всех! Некоторые породы не терпят нежностей и предпочитают держать дистанцию. Причины бывают разные: у кого-то это последствия прошлого, у других — особенность характера. Вот самые известные "интроверты" кошачьего мира.

Кошка голубая русская
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Кошка голубая русская

Сиамская кошка: злопамятность — миф

Сиамов долго считали злыми и мстительными. Всё из-за того, что эти кошки умеют давать отпор. Но на деле это умные, чувствительные и привязанные к своему человеку создания. Просто они не станут терпеть грубость. Сиамы независимы, да, но если вы вежливы, они отплатят вам преданностью и тёплым мурчанием.

Персидская кошка: внешность обманчива

Пушистый шарик с грустным лицом кажется воплощением нежности. Но персы — кошки с характером. Ласку они ценят, только если сами её инициируют. Объятия по расписанию? Не к ним. Перс выберет одного-единственного хозяина и будет игнорировать всех остальных, изредка одаривая их взглядом с расстояния.

Британская короткошёрстная: плюшевый одиночка

Мягкий на вид, твёрдый на ласку. Британец не из тех, кто валяется на коленях или просит погладить пузико. Эти мощные коты ведут себя сдержанно и спокойно, предпочитая независимость любым сюсюканьям. Могут спокойно остаться дома на весь день и даже не заметить вашего отсутствия.

Шотландская кошка: чуть дружелюбнее британца

Родственная порода, но чуть менее сдержанная. Шотландцы терпят прикосновения, любят находиться рядом с хозяином и наблюдать за происходящим. Главное — не переусердствовать. Если дать им немного личного пространства, они отогреются.

Русская голубая: за что селекционеры испортили характер

Порода родом из Архангельска изначально отличалась мягким нравом и деликатностью. Но в западных странах, где её "усовершенствовали" за счёт примесей британских генов, появилась новая линия с замкнутым характером. Результат — кошка закрытая, нелюдимая, с трудом идущая на контакт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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