Модный кошачий ад: почему бенгала не стоит выбирать по внешности

Маленький леопард с характером — так можно описать бенгальскую кошку. Экзотичная внешность, интеллект, активность — звучит как идеальный питомец. Но именно этих животных чаще других пытаются… вернуть обратно.
Бенгальская кошка — результат гибридизации домашней мурлыки и азиатской леопардовой кошки. Порода появилась в США в 1960-х, а официальное признание получила лишь в 80-х. Бенгалы поражают: мускулистое тело, леопардовая шубка, шелковистая шерсть с блеском и выразительные глаза. Вес — от 4 до 9 кг.
С виду — идеальная картинка. Но дальше начинаются нюансы.
1. Безумная энергия.
Бенгалы не лежат на диване, они устраивают марафоны. Им нужны беговые колеса, стенды, этажерки. Просто когтеточка — это смешно. Без движения кошка начнет "развлекаться" сама: с полок полетят книги, вещи и кружки. Мебель и обои станут жертвами когтей.
2. Непростой характер.
Бенгал всегда рядом — навязчиво и громко. Он привязывается к человеку, следует за ним повсюду, требует общения и… активно участвует в ночной жизни. Некоторые владельцы жалуются на нескончаемое мяуканье.
3. Пищеварение и запах.
У породы часты проблемы с ЖКТ. Причина — некачественный корм или неподходящий рацион. Кошка — хищник, и ей нужно мясо, а не "что подешевле". А если корм неподходящий — результат будет слышен всей квартире.
4. Поведение вне лотка.
Некоторые владельцы жалуются, что даже после кастрации бенгал может игнорировать лоток. А ещё - активно метить территорию.
Ответ банален: люди берут бенгала ради красоты и хайпа, а не осознают, что за эффектной внешностью — дикость, мощь и ежедневная работа. Это не "кошка на диван". Это домашний гепард, которому нужно пространство, внимание и знание повадок.
Бенгалы не для всех. Им нужен хозяин, который понимает, с кем имеет дело — и не сдастся при первом ночном марафоне по шторам.
Бенга́льская ко́шка, или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек.
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