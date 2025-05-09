Швырнул с кресла и остался любимым: 8 вещей, которые кошка прощает от большой любви

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки живут рядом с людьми уже тысячи лет — и всё же остаются независимыми, грациозными и чертовски обидчивыми. Но если вы для неё - "свой человек", она способна простить многое. Только по любви. Вот что именно.

Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian Девушка с кошкой породы Сфинкс

1. Лезть в уши, нос и усы

Гладить уши, трогать вибриссы и лоб — соблазн велик. Но для кошки это всё равно что щекотать провода под напряжением. Тем не менее, если она вас любит, — потерпит. Главное, чтобы в остальное время было побольше ласки, вкусняшек и уважения.

2. Покушение на личную территорию

Купили модную лежанку? Молодцы. Только кошка всё равно выберет кресло, которое вам нужнее. И если попытаться ссадить — обидится. А вот если оставить всё как есть — она и лапу подставит, и случайный пинок простит. С презрительным взглядом, конечно.

3. Долгие отлучки

Работа, поездки, дела… А кошка одна. Но если вы возвращаетесь вовремя, корм в миске, а ласка — по расписанию, она вас поймёт. Не без дёрганья обоев и демонстративных лежаний на клавиатуре, но поймёт. Если же забыть — жди мести.

4. Запреты на прогулки

Запереть кота дома — всё равно что отправить исследователя в музей без экскурсии. Подоконники, кладовки, ванная — всё это его мир. И если не пускаете — обидится. Но один раз дверь приоткроете — и он снова ваш.

5. Обнимашки-отвалбашки

Вы — Годзилла. Она — пушистый гость. И когда вы резко тянетесь за обнимашками, у неё вспыхивает тревога. Но, если вы ей дороги, она всё стерпит. Немного пострадает, но потом сама залезет на грудь — "помесить" животик лапками.

6. Загромождение наблюдательного пункта

Подоконник — её вышка. А вы зачем-то поставили вазу, кастрюлю и коробку. Всё это окажется на полу. Не со зла — просто чтобы восстановить справедливость. Один раз — простит. Второй — подумает. На третий — начнёт мстить.

7. Долгий зрительный контакт

Смотреть кошке в глаза — почти как бросить вызов. Но если параллельно вы мурлычете и шуршите пакетиком, уровень тревожности снижается. Подозрение остаётся, но это уже "здоровая бдительность".

8. Подъёмы на руки

Потискать кота — мило, но только не по его воле. Он теряет равновесие, чувствует себя уязвимым. И всё же, если в этот момент вы подставите руку под лапки — он расслабится. И простит. Но в следующий раз лучше дождитесь, пока сам придёт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



