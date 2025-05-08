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Почему ваша кошка чихает? 5 тревожных сигналов, о которых стоит знать

Зоосфера » Кошки

Чихание у кошек — довольно распространённый симптом, который может быть вызван множеством причин. Когда ваш питомец начинает чихать, важно не паниковать, а разобраться в возможных причинах и принять правильные меры.

Ориентальная кошка
Фото: commons.wikimedia.org by FAUSTMEPHISTOPHELES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ориентальная кошка

Почему кошки чихают?

Чихание — это естественная реакция организма на раздражение слизистых оболочек носа. У кошек оно может быть вызвано различными факторами:

  • Аллергия. Пыль, пыльца, химические запахи или бытовая химия могут раздражать дыхательные пути.  
  • Инфекции. Вирусные (например, кальцивироз) или бактериальные инфекции дыхательных путей часто вызывают частое чихание.  
  • Посторонние предметы. Пылинки, травинки, мелкие частицы, зашедшие в нос — частая причина однократного чихания.  
  • Проблемы с зубами. Воспаление зубных корней иногда приводит к раздражению носовых ходов.  
  • Сухость воздуха. Слишком сухой воздух может сушить слизистые и вызывать чихание.

Когда чихание — это повод для беспокойства?

Некоторые случаи требуют обязательной консультации ветеринара:

  • Чихание длится более нескольких дней.  
  • Появились выделения из носа: прозрачные, желтоватые или зелёные.  
  • Ваша кошка кашляет, тяжело дышит или хрипит.  
  • Повысилась температура, снизился аппетит, появилась вялость.  
  • Кошка чихает очень часто и резко.

Такие симптомы могут сигнализировать о серьёзных инфекциях, аллергиях или даже инородных телах в дыхательных путях.

Что делать при чихании кошки?

Обеспечьте покой и комфорт  

Создайте спокойные условия, уберите возможные раздражители — сильные запахи, пыль или холодные сквозняки.

Проверяйте состояние животного  

Наблюдайте за поведением питомца: аппетитом, активностью, дыханием. При ухудшении состояния обращайтесь к ветеринару.

Увлажняйте воздух  

Используйте увлажнители воздуха или размещайте воду вблизи места отдыха кошки, чтобы слизистые оставались влажными.

Следите за гигиеной  

Регулярно меняйте наполнитель в лотке и тщательно убирайте дом, чтобы уменьшить пыль и аллергены.

Не давайте лекарства самостоятельно  

Ни в коем случае не давайте кошке человеческие препараты без консультации специалиста — они могут быть опасны.

Когда обращаться к ветеринару?

Если чихание сопровождается другими тревожными симптомами, важно как можно скорее показать питомца врачу. Ветеринар проведёт осмотр, возможно назначит анализы, снимки или другие диагностические процедуры, а также подберёт эффективное лечение.

Чихание у кошек — частое явление, которое нередко может свидетельствовать о раздражении или лёгком простудном состоянии. В большинстве случаев при правильном уходе и исключении раздражителей оно проходит самостоятельно. Однако при продолжительных и усиливающихся симптомах важно без промедления проконсультироваться с ветеринаром, чтобы сохранить здоровье и комфорт вашего любимца.

Уточнения

Чиха́нье чиха́ние, стернута́ция — защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов путём форсированного выдоха.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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