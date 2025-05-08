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Оказывается, собаки смеются! Узнайте, как услышать их радость

3:02
Зоосфера » Собаки

Когда мы думаем о смехе, нам на ум обычно приходят люди. Однако исследователи и владельцы собак обнаружили: наши четвероногие друзья тоже умеют выражать радость звуками, которые можно назвать их смехом. Но как понять, что ваша собака действительно смеётся? 

Две собаки
Фото: commons.wikimedia.org by Дакроккобо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Две собаки

 Что такое собачий смех?

Собачий смех — это особый набор звуков и жестов, которые собака издаёт во время весёлых, игривых моментов. Он отличается от традиционного лая, рычания или скулежа и больше похож на дыхательные звуки с определённым ритмом. Учёные, исследовавшие этот феномен, утверждают, что собачий «смех» помогает укреплять социальные связи и снижать уровень стресса у животных.

Как звучит собачий смех?

Собачий смех — это дыхательные звуки, напоминающие хихиканье или «ха-ха-ха», исходящие при вдохе и выдохе с определённым ритмом и темпом. Чаще всего он звучит так:

  • короткие серии быстрых вдохов и выдохов  
  • мягкий, умиротворённый звук, похожий на дыхание через рот  
  • без напряжения или агрессии, в отличие от громкого лая или скулежа  

Интересный факт:  

Учёные из Университета Лафборо в Великобритании выделили именно такой звук как признак радости и приглашения к играм у собак.

Как распознать, что ваша собака смеётся?

Чтобы понять, что собака смеётся, обратите внимание на комбинацию нескольких признаков:

  • Тональность звуков: она мягкая, ненапряжённая, напоминает дыхание со смешком.  
  • Язык тела: расслабленное тело, игривые движения, виляющий хвост, поднятые уши и «улыбка» с открытым ртом.  
  • Поведение: собака охотно играет, подпрыгивает, приглашает к играм или взаимодействует с вами и другими животными.  
  • Обстановка: разговор обычно происходит во время активных игр или приятного времяпрепровождения.  

Если вы слышите дыхательные звуки и видите веселое, расслабленное поведение, скорее всего, ваша собака «смеётся».

Чем полезен собачий смех?

  • Укрепление связи с хозяином: такие звуки пробуждают взаимную радость и доверие.  
  • Снятие стресса: помогает собаке расслабиться и чувствовать себя комфортно.  
  • Призыв к игре: собака «смеётся», приглашая к весёлому времяпрепровождению.  

Собаки действительно умеют смеяться — правда, по-своему. Их смех — это дыхательные звуки, сопровождаемые игривым и дружелюбным поведением. Если следить за сигналами и учиться распознавать эти моменты, можно не только лучше понимать своего питомца, но и укрепить с ним тесную эмоциональную связь. Так что в следующий раз, когда услышите смешные звуки от своего друга, знайте — это собака делится с вами своей радостью!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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