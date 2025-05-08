Оказывается, собаки смеются! Узнайте, как услышать их радость

Когда мы думаем о смехе, нам на ум обычно приходят люди. Однако исследователи и владельцы собак обнаружили: наши четвероногие друзья тоже умеют выражать радость звуками, которые можно назвать их смехом. Но как понять, что ваша собака действительно смеётся?
Собачий смех — это особый набор звуков и жестов, которые собака издаёт во время весёлых, игривых моментов. Он отличается от традиционного лая, рычания или скулежа и больше похож на дыхательные звуки с определённым ритмом. Учёные, исследовавшие этот феномен, утверждают, что собачий «смех» помогает укреплять социальные связи и снижать уровень стресса у животных.
Собачий смех — это дыхательные звуки, напоминающие хихиканье или «ха-ха-ха», исходящие при вдохе и выдохе с определённым ритмом и темпом. Чаще всего он звучит так:
Интересный факт:
Учёные из Университета Лафборо в Великобритании выделили именно такой звук как признак радости и приглашения к играм у собак.
Чтобы понять, что собака смеётся, обратите внимание на комбинацию нескольких признаков:
Если вы слышите дыхательные звуки и видите веселое, расслабленное поведение, скорее всего, ваша собака «смеётся».
Собаки действительно умеют смеяться — правда, по-своему. Их смех — это дыхательные звуки, сопровождаемые игривым и дружелюбным поведением. Если следить за сигналами и учиться распознавать эти моменты, можно не только лучше понимать своего питомца, но и укрепить с ним тесную эмоциональную связь. Так что в следующий раз, когда услышите смешные звуки от своего друга, знайте — это собака делится с вами своей радостью!
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