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Милый пушистик с дурной славой: почему кошку считают худшим питомцем

2:09
Зоосфера

Иногда кошки попадают в рейтинги не лучших, а худших питомцев. Причины называют разные, и, мягко говоря, спорные. Что же ставят мурлыкам в вину?

бенгальская кошка
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бенгальская кошка

1. "Она вообще не домашняя"

Сторонники этого тезиса уверены: человек кошку не приручал. Она сама пришла — по зову голода и охотничьего инстинкта. Ловила мышей, греясь рядом с домом, а не потому, что влюбилась в человечество.

Кошки по природе одиночки, не нуждаются в стае и вполне способны жить независимо. Ночная активность, внезапные "тыгыдыки", нежелание подчиняться — всё это называют "дикостью", а не особенностями.

2. Источник токсоплазмоза

Да, кошки действительно могут быть переносчиками паразита токсоплазмы, особенно если контактируют с уличной средой или не получают должного ухода. Опасность — в первую очередь для беременных женщин, впервые сталкивающихся с инфекцией.

Однако не стоит считать каждую кошку ходячей угрозой — заразиться можно и через еду. Гигиена — лучшая защита

В остальном болезнь редко проявляется остро. А при повторной беременности уже не опасна.

3. "Никакой пользы, никакой души"

Некоторые уверены: от кошки нет толку. Ни охраны, ни помощи, только шерсть на диване. К тому же кошки не так демонстрируют чувства, как собаки — и это воспринимается как холодность.

Кто-то вспоминает и вред для экологии: кошки могут истреблять птиц, охотиться просто ради процесса. Особенно это касается полудиких животных.

Но всё это — взгляд со слишком узкой, утилитарной точки зрения. Потому что…

Кошка давно уже — не мышелов, а друг

Современные питомцы не обязаны ловить крыс или охранять дом. Их задача — быть рядом. Сегодня кошка — это комфорт, уют, компаньон, член семьи. Да, она не ластится по команде. Но тот, кто умеет читать кошачий язык, знает: любовь у них есть. Просто выражается иначе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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