Обидели кошку — а она всё равно подошла: вот что стоит за этим поведением

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки не забывают обиды. Они не мстительны — просто умны и осторожны. Природа наделила их способностью запоминать всё плохое, чтобы в будущем избежать повторения опасности. Особенно это важно для животного, которое живёт в одиночку и не может рассчитывать на стаю, как собака.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Именно поэтому кошка может отойти от человека, если он её обидел — даже случайно. Наступили, накричали, а то и ударили в порыве раздражения. Мурлыка не понимает, за что её наказали. Но боль и страх запомнит. Уйдёт, спрячется, может начать вас избегать.

И всё же она возвращается

Проходит время — и вдруг та самая кошка, которую вы обидели, снова трётся о ноги. Прыгает на колени. Как будто ничего и не было. Почему?

Кошка любит спокойную размеренную жизнь, ласку, позитив. И не хочет терять это из-за одной ссоры.

Она знает, что вы — не только источник еды. Вы — её опора, безопасность и часть её мира. Кошка чувствует: конфликт — это сбой в системе. И если она может восстановить связь — она это сделает. Не потому что глупа, а потому что ей важно сохранить то, что делает её жизнь тёплой.

Но второй шанс — не бесконечен

Если грубое обращение повторяется, кошка сделает вывод: смысла в примирении нет. Она перестанет доверять. Постепенно — и навсегда.

Поэтому если вы обидели кошку, даже случайно — не ждите, что она сделает первый шаг. Сделайте его сами. Погладьте, скажите что-то мягкое. Дайте понять, что с вами снова безопасно.

Кошка — не пакостник, а просто кошка

Она не делает назло. Её поведение — следствие инстинктов, любопытства, потребностей. Вместо наказания предложите альтернативу: когтеточку, игрушку, доступ к окну. Перестаньте думать, что она всё понимает и делает специально. Начните думать, как кошка — и многое станет проще.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



