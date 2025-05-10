Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький бутон — большой эффект: специя, которая работает лучше половины аптечки
Были ли в СССР автоугонщики
Disney взрывает Абу-Даби: новый парк развлечений затмит всё – ждите чуда
Эти мелочи могут спасти вашу поездку: все, что стоит взять в автопутешествие
Секреты калабрийских сыроваров: 5 сортов, достойных королей
Секрет бодрости: ранее неизвестная мутация переворачивает всё, что мы знали о сне
Как рука рынка вновь снизила цену барреля Urals: экономический контроль усилится
Техника ломается чаще всего из-за одной привычки хозяев
Бумага из Прованса: как вековое ремесло продолжает жить в сердце Фонтен-де-Воклюз

Обидели кошку — а она всё равно подошла: вот что стоит за этим поведением

2:10
Зоосфера

Кошки не забывают обиды. Они не мстительны — просто умны и осторожны. Природа наделила их способностью запоминать всё плохое, чтобы в будущем избежать повторения опасности. Особенно это важно для животного, которое живёт в одиночку и не может рассчитывать на стаю, как собака.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Именно поэтому кошка может отойти от человека, если он её обидел — даже случайно. Наступили, накричали, а то и ударили в порыве раздражения. Мурлыка не понимает, за что её наказали. Но боль и страх запомнит. Уйдёт, спрячется, может начать вас избегать.

И всё же она возвращается

Проходит время — и вдруг та самая кошка, которую вы обидели, снова трётся о ноги. Прыгает на колени. Как будто ничего и не было. Почему?

Кошка любит спокойную размеренную жизнь, ласку, позитив. И не хочет терять это из-за одной ссоры.

Она знает, что вы — не только источник еды. Вы — её опора, безопасность и часть её мира. Кошка чувствует: конфликт — это сбой в системе. И если она может восстановить связь — она это сделает. Не потому что глупа, а потому что ей важно сохранить то, что делает её жизнь тёплой.

Но второй шанс — не бесконечен

Если грубое обращение повторяется, кошка сделает вывод: смысла в примирении нет. Она перестанет доверять. Постепенно — и навсегда.

Поэтому если вы обидели кошку, даже случайно — не ждите, что она сделает первый шаг. Сделайте его сами. Погладьте, скажите что-то мягкое. Дайте понять, что с вами снова безопасно.

Кошка — не пакостник, а просто кошка

Она не делает назло. Её поведение — следствие инстинктов, любопытства, потребностей. Вместо наказания предложите альтернативу: когтеточку, игрушку, доступ к окну. Перестаньте думать, что она всё понимает и делает специально. Начните думать, как кошка — и многое станет проще.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Российский шоу-бизнес
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена? Аудио 
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Последние материалы
Секрет бодрости: ранее неизвестная мутация переворачивает всё, что мы знали о сне
Как рука рынка вновь снизила цену барреля Urals: экономический контроль усилится
Техника ломается чаще всего из-за одной привычки хозяев
Бумага из Прованса: как вековое ремесло продолжает жить в сердце Фонтен-де-Воклюз
Основы ухода за хлорофитумом: как подарить вашему растению здоровье и красоту
Пора просыпаться человеком, а не овощем: режим сна, который работает даже на самых уставших
Голливуд всплакнул: как похудение изменило карьеру Ребел Уилсон навсегда
Столовая СССР. Пюре с подливкой и чай в гранёном: что ели миллионы каждый день
Модная мечта сбылась: как два новичка из Италии завоевали мир веб-коммерции
Обидели кошку — а она всё равно подошла: вот что стоит за этим поведением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.