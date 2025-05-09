Дом, милый дом? Только не для кошки, если в нём есть эти 5 вещей

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже самый любимый диван и миска с паштетом не всегда компенсируют кошке стресс от вещей, которые ей кажутся подозрительными. Жизнь в квартире действительно лучше улицы: там и холод, и машины, и злые прохожие. Но и в доме бывает страшно — особенно, если рядом завёлся пылесос…

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котик

1. Пылесос и прочие "шумные монстры"

Пылесос — абсолютный чемпион в кошачьем списке ужасов. Его гул для чувствительных ушей похож на бурю. Вдобавок этот странный зверь ещё и двигается! Не отстаёт от него и фен — тоже гремит, дует и вообще явно что-то замышляет.

К ним смело можно добавить кофемолку, миксер и прочую кухонную технику, превращающую дом в звуковой ад.

2. Вода — страх намокнуть

Коты, как правило, с водой не дружат. Исключения редки. Вода для них — это мокрая шерсть, неприятный запах, дискомфорт и угроза простуды. Даже капля на лапке способна вызвать настоящую панику.

3. Фольга — блестящая ловушка

Шуршащая и скользкая, фольга вызывает у кошек откровенное отвращение. Шелест, который едва уловим для человека, для кошачьего слуха звучит как тревога. Именно поэтому фольга часто помогает отучить кота от прыжков на стол.

4. Воздушные шары

Кто бы мог подумать, но обычный шарик — это злейший враг для кошки. Он большой, странно двигается, прилипает к шерсти и, что хуже всего, может внезапно лопнуть. Всё это делает его пугающим существом в глазах пушистого.

5. Чужие люди и животные

Мир кота — его крепость. Любой вторженец — стресс. Многие кошки прячутся при появлении гостей, особенно если те громкие, навязчивые или тянут руки к кошке. Сюда же можно отнести внезапные предметы рядом — "эффект огурца" никто не отменял.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



