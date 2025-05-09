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Когти, вопли и тыгыдык: эти кошки разваливают дом быстрее, чем ты в отпуск уедешь

1:56
Зоосфера

Если заводишь кота впервые, есть породы, с которыми лучше не связываться. Некоторые из них слишком дикие, другие — слишком независимые, а третьи — просто слишком сложные в уходе. Мы собрали анти-топ кошек, которые могут превратить уютный дом в полосу препятствий.

Курильский бобтейл
Фото: commons.wikimedia. org by TRUE KURILIANS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курильский бобтейл

1 место — гибриды диких кошек

Саванна, чаузи и бенгалы — это коты, в которых всё ещё пульсирует дикая кровь. Их выводили путём скрещивания домашних кошек с дикими сородичами. Результат? Вес до 15 кг, охотничьи инстинкты и полное отсутствие страха. Для такой кошки квартира — тесная клетка. Им нужен простор, иначе: "тыгыдык", разодранные обои, испуганные хомяки и покусанные собаки.

2 место — аборигены с характером

Курильский бобтейл, норвежская лесная и турецкий ван — кошки, выросшие без человеческой помощи. Они независимы и не нуждаются в постоянных "погладушках". К тому же — умны, хитры и невероятно активны. Не придумаешь им развлечения — они найдут его сами. Например, на шторах.

3 место — сиамская команда

Сиамы, ориенталы, балинезы и их родственники — элегантные и темпераментные. Эти кошки не замолкают, требуют постоянного внимания и влезают в каждый шкаф. Они — как гиперактивные дети, только вечные.

4 место — чем больше шерсти, тем больше проблем

Персы, мейн-куны, турецкие ангоры и даже лысые сфинксы — не такие простые, как кажутся. Уход за ними требует времени, сил и средств: регулярные купания, расчёсывания, чистка ушей и складочек, температурный контроль… Забудешь — получишь кота с валенками вместо шерсти или переохлаждённого "голыша".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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