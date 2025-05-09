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Щенок дороже авто? Эти породы умеют не только лаять, но и опустошать счета

2:57
Зоосфера

Иногда за преданность, силу и экзотичность приходится платить буквально золотом. Мы собрали топ-18 самых дорогих пород собак на международном рынке — и да, сумма в несколько тысяч долларов здесь далеко не потолок. Все цены указаны для щенков с элитной родословной и безупречным происхождением.

Щенок самоеда
Фото: commons.wikimedia.org by ALEEN, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Щенок самоеда

Кто попал в рейтинг

18. Русская борзая — грациозный охотник с царской родословной. До $2000.

17. Аффенпинчер — крошечный крысолов с характером льва. Около $2000.

16. Ирландский волкодав — один из самых высоких псов в мире. $3000.

15. Бедлингтон-терьер — нежный комочек шерсти для активных семей. $4000.

14. Португальская водяная — курчавый компаньон и бывший помощник рыбаков. $5000.

13. Салюки — аристократ среди борзых и рекордсмен по скорости. $5500.

12. Акита-ину — легендарный Хатико с непростым характером. $6500.

11. Афганская борзая — шикарная прическа и не менее шикарная цена. $7000.

10. Фараонова собака — "анубис" с Мальты, не из Египта. $7500.

9. Аргентинский дог — охотник на пум и кабанов. $8000.

8. Канадский эскимос — редкий упрямец с северным нравом. $8500.

7. Ротвейлер — элитный защитник с немецкими корнями. $9000.

6. Азавак — африканская борзая с холодным нравом. $9500.

5. Чау-чау — пушистый упрямец, требующий круглосуточного ухода. $11 000.

4. Лоухен — редкий "маленький лев" с добрым сердцем. $12 000.

3. Самоед — улыбчивый комочек с дорогим обслуживанием. $14 000.

2. Чехословацкая волчья — почти настоящий волк. $50 000.

1. Тибетский мастиф — легендарный сторож и рекордсмен рынка. $1 900 000!

За что платим

Высокие цены обусловлены не только внешностью, но и происхождением, интеллектом, охотничьими или охранными качествами. Некоторые породы почти исчезли и были восстановлены с нуля, как лоухен. А другие, вроде тибетского мастифа, стали символом статуса в родной стране.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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