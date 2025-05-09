Никогда не заводите этих псов, если у вас ковры и светлая мебель

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые породы собак буквально не могут жить без слюны. Много слюны. Постоянно. Это не шутка и не милое преувеличение. Всё дело в анатомии: массивные челюсти, складки на морде и короткие носы мешают нормальному сглатыванию. В результате — на полу капли, а на диване разводы. Особенно "фонтанируют" эти хвостатые при еде, активных играх и волнении.

Фото: commons.wikimedia.org by Lilly M, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тибетский мастиф

Топ-12 собак, которым всегда нужно полотенце

1. Английский мастиф

Гигант с благородным видом, но за внешним величием — брызги слюны во все стороны. Прогулка или игра? Готовьте салфетки. Много салфеток.

2. Бладхаунд

Пёс-нюхач с мордой в складках. Капли текут с каждой из них. Диван, пол, одежда — ни одно место не останется сухим.

3. Бордоский дог

Французский тяжеловес с челюстями, которые не справляются с потоком слюны. Особенно "разливается" в жару.

4. Бульмастиф

Скрещённый из мастифа и бульдога, он унаследовал все особенности — и слюнявость в том числе. Настоящий "фонтан в теле охранника".

5. Бульдог

Милая мордашка с вечно подтекающим "краником". При волнении или просто от скуки — будьте готовы к атаке капель.

6. Немецкий боксёр

Служебный спортсмен, который немного "плюётся" во время каждой активности. Особенно любит делать это на светлые ковры.

7. Ньюфаундленд

Большой добряк и водолаз по призванию. Но и в доме без воды не обходится — всё благодаря его мощным челюстям.

8. Неаполитанский мастиф

Складки, как у гармошки, и столько же слюны. При возбуждении превращается в ходячую лужу.

9. Немецкий дог

Гигант, который обильно "поливает" всё вокруг. Его слюна не знает границ — буквально.

10. Сенбернар

Герой альпийских спасений и чемпион по образованию слюнявых озёр под подбородком.

11. Кане корсо

Строгий охранник, но его челюсти — это катастрофа для чистоты в доме. Особенно в жару или во время игр.

12. Кавказская овчарка

Серьёзный охранник и производитель "эффектов влажности" в одном лице. Любит оставлять след на джинсах и тапках.

Как выжить с таким питомцем и не утонуть

Используйте нагрудники и накидки.

Регулярно протирайте морду и складки.

Следите за рационом и питьевым режимом.

Не жалейте моющих средств и стирайте текстиль почаще.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



