Это животное ломает законы природы

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1:51
Зоосфера

На вид — милый бамбуковый гурман, по строению — настоящий хищник. Большие панды — уникальные создания, которые сбивают с толку даже учёных. Одна из самых любопытных их черт — отказ от спячки, несмотря на кажущуюся схожесть с другими медведями.

Гигантская панда в зоопарке
Фото: Openverse by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гигантская панда в зоопарке

Почему панды не спят зимой: эволюционная загадка пушистых "вегетарианцев"

Почти весь рацион панды — это бамбук (до 99%), но анатомия животного говорит об обратном: их пищеварительная система предназначена для переваривания мяса, а не клетчатки. Именно поэтому, чтобы насытиться, панда должна съедать до 18 килограммов побегов в день, проводя на этом от 12 до 16 часов. Остальное время — сон.

Почему панды не впадают в спячку

В отличие от других медведей, которые запасают жир на зиму, панды не могут накопить достаточное количество жира - ни их организм, ни диета не позволяют. А значит, голодать в течение нескольких месяцев — не вариант. Спячка просто несовместима с их образом жизни.

Загадка классификации

История научной классификации панды — не менее удивительна. В 1869 году французский священник Пьер Арман Давид впервые описал панду, сравнив её с медведем. Однако позже зоолог Альфонс Милн-Эдвардс отнёс её к семейству енотовых. Споры о том, к кому же на самом деле ближе панда, продолжались десятилетиями, пока генетика не поставила точку, подтвердив: панда всё-таки медведь - но очень особенный.

Большая панда остаётся настоящей эволюционной аномалией - животным, которое одновременно ломает и подтверждает научные правила.

Уточнения

Больша́я па́нда - вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих (Ursidae) со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающий некоторыми признаками енотов.

Автор Дмитрий Тезнев
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