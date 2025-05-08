Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежные воспоминания о Жванецком: вдова раскрывает секреты его круга общения
Съесть или не съесть — вот в чём вопрос: привычка, которая мешает сбросить вес
Секрет бабушки: картофельное зелье, от которого герань сходит с ума от цветения
Мурчит, но строит козни: пять кошек, которые быстро сделают из вас раба
Патруль спрятался в кустах — у тебя появляется законный способ не останавливаться
60 украинских объектов ушли с молотка: Крым заработал более 4 млрд рублей
На кончиках пальцев — ответ, который вы не ожидали найти
Ваш чайник грязный странно пахнет? Вот как это исправить за всего 15 минут
Россиянин победил в самом изнурительном марафоне в мире: он бежал шесть дней

Топ-5 пород кошек для тех, кто впервые заводит питомца в квартире

3:18
Зоосфера » Кошки

Покупка первой кошки — ответственный и важный шаг для любого новичка. Ведь питомец станет не просто домашним животным, а настоящим членом семьи. Особенно важно правильно выбрать породу, которая хорошо адаптируется к жизни в квартире и не потребует чрезмерного ухода или сложного характера. В этой статье мы расскажем, на какие породы стоит обратить внимание начинающим владельцам кошек.

Кошка голубая русская
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Кошка голубая русская

Что важно учитывать при выборе кошки для квартиры?

Прежде чем выбрать породу, новичку стоит учитывать несколько факторов:

  • Характер питомца: в квартире удобнее содержать спокойных и дружелюбных кошек.  
  • Уровень активности: не слишком энергичные породы или те, которые умеют адаптироваться к ограниченному пространству.  
  • Требования к уходу: мягкая шерсть и простота в гигиене облегчат уход.  
  • Здоровье: крепкие и неприхотливые в плане болезней питомцы лучше подойдут новичкам.

Топ-5 пород кошек для новичков и квартирного содержания

Британская короткошерстная

Эта порода отличается спокойным и уравновешенным характером. Кошки британской породы терпеливы, легко адаптируются к новым условиям и дружелюбны к членам семьи. У них густая шерсть, но она не слишком требовательна в уходе.

Русская голубая

Русские голубые кошки очень умные и отзывчивые. Они не слишком активны, но при этом любят играть и общаться с хозяевами. Их короткая и плотная шерсть не требует сложного ухода.

Скоттиш-фолд

Эти милые коты с загнутыми ушками известны своим ласковым и спокойным нравом. Они прекрасно чувствуют себя в ограниченном пространстве и быстро привязываются к хозяевам.

Рэгдолл

Рэгдоллы любят обниматься и довольно спокойные по своему характеру. Они не склонны к агрессии и легко адаптируются к жизни в квартире. Их длинная шерсть требует регулярного, но не слишком сложного ухода.

Бурманская кошка

Бурманцы коммуникабельны и игривы, но в то же время умеют спокойно проводить время в ограниченном пространстве. Они отлично подходят новичкам, так как быстро учатся обращаться с ними и любят компанию.

Общие советы для новичков

  • Подготовьте дом: убедитесь, что у кошки есть место для отдыха, игрушки и лоток.  
  • Регулярный уход: расчёсывайте питомца, следите за здоровьем и посещайте ветеринара.  
  • Терпение: особенно важна социализация и привыкание питомца к новому дому.  
  • Питание: выбирайте качественные корма с учетом возраста и состояния здоровья.  

Выбор кошки для квартиры – это вопрос личных предпочтений, но для новичков лучше выбрать породы с покладистым характером, простые в уходе и хорошо адаптирующиеся к жизни в помещении. Британская короткошерстная, русская голубая, скоттиш-фолд, рэгдолл и бурманская кошка — отличные варианты для тех, кто только начинает знакомство с миром домашних питомцев. Забота и внимание помогут создать крепкую дружбу с новым пушистым другом на долгие годы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Садоводство, цветоводство
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год Аудио 
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка
Российский шоу-бизнес
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка Аудио 
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Экономика и бизнес
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится Аудио 
Популярное
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц

Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.

Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Индия и Пакистан на грани: приведёт ли конфликт к ядерной эскалации Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
Последние материалы
60 украинских объектов ушли с молотка: Крым заработал более 4 млрд рублей
На кончиках пальцев — ответ, который вы не ожидали найти
Ваш чайник грязный странно пахнет? Вот как это исправить за всего 15 минут
Россиянин победил в самом изнурительном марафоне в мире: он бежал шесть дней
Генетический секрет иммунитета: что отличает женщин от мужчин
Ваш питомец боится гостей? Узнайте, как за неделю сделать его дружелюбным
За кулисами концерта: редкие кадры встречи Пугачёвой и Орбакайте
Индия и Пакистан на грани: приведёт ли конфликт к ядерной эскалации
Топ-5 пород кошек для тех, кто впервые заводит питомца в квартире
Европейские аэропорты которые лучше избегать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.