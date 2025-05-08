Лес под копытом: как дикие лошади адаптировались к борьбе с пламенем

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В северо-западной части Испании, среди зелёных холмов Галисии, дикие лошади неожиданно стали настоящими героями. Они не тушат пожары — они предотвращают их.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лошадь

Как дикие жеребцы спасают Испанию от огня

Деревня Барро, утопающая в лесах, однажды заметила, что количество лесных пожаров резко сократилось. И дело оказалось не в погоде или технике, а… в копытах.

"Раньше пожары случались каждый год, но с 2019 года, когда мы начали сюда приезжать, у нас был один небольшой пожар в первый год, и с тех пор ничего не было", — поделилась местная жительница Люсия Перес.

Кто здесь главный эколог?

Секрет прост: лошади, свободно пасущиеся в округе, съедают растительность, которая легко воспламеняется.

Особенно любят они утесник — колючее растение с ярко-жёлтыми цветами, которое является идеальным топливом для огня.

Лошади прочищают подлесок, словно живые тракторы, снижая риск возгорания почти до нуля.

Более того, их роль в экосистеме не ограничивается только этим.

"[Выпас лошадей] также помогает сохранить вереск вокруг торфяных болот, где в изобилии растёт сфагновый мох — одна из самых эффективных экосистем для поглощения углерода", — рассказала исследовательница Лаура Лагос из Университета Ла-Коруньи.

Уникальные адаптации

Дикие лошади Галисии отлично приспособлены к каменистым склонам и пересечённой местности.

У них даже усы растут не просто так — они защищают губы, когда животные поедают колючие растения.

Однако численность этих четвероногих защитников природы стремительно снижается. В 1970-х годах в регионе обитало около 22 000 лошадей. Сегодня — вдвое меньше.

Опасности впереди

Климат становится всё жарче и суше, что только увеличивает угрозу пожаров. При этом лошади, которые могли бы остановить распространение огня, сами нуждаются в защите.

"Растущие риски, связанные с изменением климата, потерей среды обитания и сокращением численности поголовья, подчёркивают острую необходимость защищать как лошадей, так и экосистемы, в которых они обитают", — пишет Al Jazeera.

Уточнения

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.



Гали́сия (галис. Galicia, исп. Galicia) — историко-культурный регион на северо-западе Пиренейского полуострова и автономное сообщество Испании. Административный центр — Сантьяго-де-Компостела, крупнейший город — Виго. Коренное население — галисийцы, носители галисийского языка.

