Как найти собаку, с которой не будет скучно на пенсии

С возрастом дом становится тише — и не всегда уютнее. Пары, прожившие вместе десятилетия, часто чувствуют, что чего-то не хватает. Порой, чтобы снова почувствовать тепло, достаточно мягкой шерсти и преданного взгляда.
Встреча у двери, нежное прикосновение носом, уютные вечера в обнимку на диване — эта бессловесная дружба дарит то, чего порой нам не хватает в повседневной жизни.
Уже доказано: собаки помогают снизить уровень стресса, побороть одиночество и даже стимулируют физическую активность. В исследовании Journal of Aging and Health за 2020 год говорится, что пожилые владельцы собак реже ощущают себя изолированными и чаще чувствуют душевное спокойствие.
Ниже — девять пород, которые идеально подходят для пожилых пар. Они нежные, общительные и не требуют изнуряющего ухода.
Компактный, нежный и невероятно ласковый. Эти собаки идеально впишутся как в квартиру, так и в частный дом. Они любят внимание и обожают лежать на коленях, пока вы смотрите сериал. Главное — не забывать про ежедневные прогулки.
Белоснежное облачко с весёлым характером. Не линяет, почти не вызывает аллергию, но требует регулярной стрижки. Зато заряд позитива гарантирован!
Они не только для беговой дорожки. В обычной жизни — спокойные и нежные гиганты, которым достаточно одной прогулки в день. Остальное время они с радостью проведут рядом с вами.
Плюшевый комочек с характером комика. Эти собаки создают атмосферу уюта и веселья. Главное — не перекармливать и избегать жары.
Вечно щенячья энергия и безграничная преданность. Легко уживается с пожилыми людьми, но требует ухода за шерстью или регулярных визитов к грумеру.
Умный, добрый и всегда рядом. Хорошо дрессируется, почти не линяет и любит короткие прогулки. Настоящий друг, не требующий много шума.
Невозможно устоять перед их короткими лапками и широкой улыбкой. Очень активные и умные, любят "поговорить" и требуют немного обучения.
Яркий характер в компактной упаковке. Westie — это бодрость и уверенность, и всё это — с минимумом забот.
Флегматик с чувством юмора. Не требует много активности, но точно заставит вас улыбаться каждый день. Подходит тем, кто ценит тишину и комфорт.
Людям не важно, сколько вы знаете, пока они не узнают, насколько вы заботитесь.
Эти слова идеально описывают отношения с собакой. Забота, любовь и тёплый дом делают из любого пса верного и радостного друга.
Подумайте, насколько вы активны, готовы ли ухаживать за шерстью, и какой темп жизни вам ближе. Главное — не спешите. Познакомьтесь с породой, узнайте её поближе. Ведь это не просто выбор питомца, это выбор нового члена семьи.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.