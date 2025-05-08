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Правда о рыбе, которую вы не захотите узнать

2:27
Зоосфера

Когда вы в последний раз задумывались о том, что чувствует рыба? Большинство из нас — никогда. Мы говорим о них, как о товаре: "запасы", "ресурсы", "улов". Даже на международных конференциях обсуждают не самих существ, а способы их "управления". Но наука неумолима: рыбы — не бездушные существа, а разумные и чувствительные животные, способные к обучению, страданиям и даже социальной жизни.

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Что мы не хотим знать о рыбах: у них есть память, друзья и даже боль

"Рыбы живут вне поля нашего зрения, а значит — и вне сознания", — отмечает эколог Калум Браун. Они не издают привычных нам звуков и не выражают эмоции лицом. Это затрудняет сочувствие, говорит Линн Снеддон, профессор шведского университета и эксперт по рыбам. А ведь именно контакт с животными позволяет нам чувствовать эмпатию.

Память, обучение и интеллект

Миф о "трёхсекундной памяти" давно разрушен. Бычки, например, строят карты своих территорий и помнят их спустя 40 дней. Радужные рыбы годами помнят путь к спасению. Рыбы-лучники распознают человеческие лица. Щуки не приближаются к крючкам больше года после поимки. Все эти данные подтверждены многочисленными исследованиями.

Учатся, дружат, сотрудничают

Атлантический лосось учится охотиться, наблюдая за другими. Угри и мурены охотятся вместе, помогая друг другу. Губан-чистильщик узнаёт постоянных "клиентов" и даже предлагает "массаж" в качестве извинения за неудачную чистку.

Они чувствуют боль

Свыше 70 научных работ доказали: рыбы испытывают боль. Это не рефлекс, а осознанная реакция - они ищут облегчение, изменяют поведение. Но рыболовство остаётся одной из самых жестоких форм обращения с животными: рыбы умирают от удушья, баротравмы, разрыва плавательного пузыря — и всё это в молчании.

Почему это важно

"Если бы слон увидел себя в зеркале, его бы похвалили. Когда это делает рыба — возникают споры", — говорит Снеддон.

Но факты говорят сами за себя: у рыб схожая с нашей нервная система, гормоны и реакции. Возможно, мы куда ближе к ним, чем привыкли думать.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Дмитрий Тезнев
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