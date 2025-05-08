Казахские степи ожили: невероятное спасение дикой природы

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда последние дикие лошади вновь ступили на казахстанскую землю, очевидцы не сдерживали эмоций. "Это было потрясающе, опыт, который бывает раз в жизни", — признались официальные лица. Историческое возвращение лошадей Пржевальского стало символом надежды и примером успешного взаимодействия стран ради спасения природы.

Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алма-Ата

Через 6000 лет они вернулись. Как дикие лошади снова покоряют степи Казахстана

Лошади Пржевальского — единственный оставшийся на планете вид настоящих диких лошадей. В отличие от привычных нам пород, эти животные никогда не были одомашнены. Считается, что приручение лошадей началось около 6000 лет назад именно на территории Евразийской степи — той самой, где сейчас и происходит их триумфальное возвращение.

Международная миссия

Семь лошадей — пять кобыл и два жеребца — прибыли в Казахстан из Берлина и Праги. Венгрия готовится отправить ещё около 150 особей. Эта реинтродукция получила поддержку от соседних стран и международных природоохранных организаций.

Восстановление природы — шаг за шагом

Проект проходит в пределах Иле-Балхашского заповедника — одном из более чем 30 миллионов гектаров охраняемой территории Казахстана. Но лошади — не единственные животные, за которых борются в регионе. Страна активно работает над возрождением популяций сайгака, бухарского оленя и даже туранского тигра, исчезнувшего в прошлом веке.

Почему это важно

Возвращение диких видов помогает восстановить экосистемы, укрепить биоразнообразие и поддержать хрупкий природный баланс. Это важно не только для животных, но и для человека — ведь здоровая экосистема поддерживает устойчивость всей пищевой цепи.

И пока в одном уголке мира дикие лошади делают свои первые шаги в степи спустя тысячелетия, в других странах происходят схожие чудеса: в Саудовской Аравии спустя сто лет вновь появились персидские онагры, а в Бразилии на треть выросла популяция золотистых львиных тамаринов.

Уточнения

Ло́шадь Пржева́льского — вид или подвид дикой лошади, обитающий в Азии.

