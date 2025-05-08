Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая хрустящая капуста в кляре — секрет в специях и панировке
Майя и их сезонные жертвы: что скрывает Пещера крови
Когда прокол — это ещё не приговор: как народные методы помогают уехать на шипящем колесе
Туризм под давлением: популярные курорты Испании под прицелом — что готовят протестующие
Маркетплейсы угрожают торговым центрам: что будет с офлайн ритейлом в России
Цены на ремонт ванной: жителям какого города России он обойдётся дороже всего
Деготь против вредителей: инструкция по использованию для начинающих садоводов
Чёрная Кошка становится героем: новая серия Marvel о бывшем враге Человека-паука
Латвия снова откроет двери для Орбакайте: адвокат раскрыл тайную роль Пугачёвой в решении проблемы дочери

Казахские степи ожили: невероятное спасение дикой природы

2:17
Зоосфера

Когда последние дикие лошади вновь ступили на казахстанскую землю, очевидцы не сдерживали эмоций. "Это было потрясающе, опыт, который бывает раз в жизни", — признались официальные лица. Историческое возвращение лошадей Пржевальского стало символом надежды и примером успешного взаимодействия стран ради спасения природы.

Алма-Ата
Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алма-Ата

Через 6000 лет они вернулись. Как дикие лошади снова покоряют степи Казахстана

Лошади Пржевальского — единственный оставшийся на планете вид настоящих диких лошадей. В отличие от привычных нам пород, эти животные никогда не были одомашнены. Считается, что приручение лошадей началось около 6000 лет назад именно на территории Евразийской степи — той самой, где сейчас и происходит их триумфальное возвращение.

Международная миссия

Семь лошадей — пять кобыл и два жеребца — прибыли в Казахстан из Берлина и Праги. Венгрия готовится отправить ещё около 150 особей. Эта реинтродукция получила поддержку от соседних стран и международных природоохранных организаций.

Восстановление природы — шаг за шагом

Проект проходит в пределах Иле-Балхашского заповедника — одном из более чем 30 миллионов гектаров охраняемой территории Казахстана. Но лошади — не единственные животные, за которых борются в регионе. Страна активно работает над возрождением популяций сайгака, бухарского оленя и даже туранского тигра, исчезнувшего в прошлом веке.

Почему это важно

Возвращение диких видов помогает восстановить экосистемы, укрепить биоразнообразие и поддержать хрупкий природный баланс. Это важно не только для животных, но и для человека — ведь здоровая экосистема поддерживает устойчивость всей пищевой цепи.

И пока в одном уголке мира дикие лошади делают свои первые шаги в степи спустя тысячелетия, в других странах происходят схожие чудеса: в Саудовской Аравии спустя сто лет вновь появились персидские онагры, а в Бразилии на треть выросла популяция золотистых львиных тамаринов.

Уточнения

Ло́шадь Пржева́льского — вид или подвид дикой лошади, обитающий в Азии.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Авто
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна Аудио 
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Красота и стиль
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают Аудио 
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Авто
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Последние материалы
Лох-Мари: загадочное озеро с островом внутри озера — узнайте его тайны
Оса на могиле и другие знаки судьбы: последняя возлюбленная Евгения Осина рассказала о мистической связи с певцом
Сначала тост, потом тормоз: как водители с похмелья обводят алкотестер вокруг пальца
Мифы и реальность: почему выращивание спаржи не так сложно, как кажется
История в 88 листах: сокровище VIII века вернулось спустя тысячу лет — и не случайно
Фисташковый крем: этот секретный ингредиент покоряет сердца гурманов — узнайте, почему
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Названы три самых богатых гонщика Ф1, согласно опросу
Спилить дерево на участке? Вот что вас может остановить
Маникюр, который выглядит как десерт и действует как украшение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.