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За гнездо — в бой: как гуси захватили военный объект

1:33
Зоосфера

На первый взгляд — звучит как шутка. Но в штаб-квартире Минобороны Канады на Карлинг-авеню в Торонто всё всерьёз: сотрудников официально предупредили о всплеске агрессии среди гусей и дали чёткие инструкции, как себя вести.

Таёжный гусь-гуменник
Фото: Flickr by Andrey Gulivanov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Таёжный гусь-гуменник

Почему канадским военным запретили трогать гусей и чем это может закончиться

С марта по май у канадских казарок — сезон размножения. В этот период птицы особенно яростно охраняют свои гнезда и могут нападать даже на человека. По словам представителя военного ведомства Ника Брауна, солдатам и сотрудникам разослали предписание: гусей не кормить, не трогать и, главное, не раздражать.

Что делать, если гусь напал

Инструкция однозначна:

  • не паниковать;
  • не кричать;
  • не поворачиваться спиной;
  • медленно отступать;
  • при атаке — поднять руки, чтобы казаться больше.

Такая стратегия призвана снизить вероятность конфликта с птицей, которая попросту защищает своё потомство.

В чём проблема

Военные объекты на Карлинг-авеню окружены зелёными зонами — идеальное место для гнездования. Специалисты из Центра дикой природы Торонто отмечают, что именно близость гнезда чаще всего провоцирует агрессию. И хотя точное число гусей в этом районе не установлено, известны случаи травм при их атаках.

Важно: казарки охраняются законом. Перемещать птиц или нарушать их покой после появления кладки — запрещено.

Уточнения

Кана́да - государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

Автор Дмитрий Тезнев
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