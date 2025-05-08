За гнездо — в бой: как гуси захватили военный объект

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд — звучит как шутка. Но в штаб-квартире Минобороны Канады на Карлинг-авеню в Торонто всё всерьёз: сотрудников официально предупредили о всплеске агрессии среди гусей и дали чёткие инструкции, как себя вести.

Фото: Flickr by Andrey Gulivanov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таёжный гусь-гуменник

Почему канадским военным запретили трогать гусей и чем это может закончиться

С марта по май у канадских казарок — сезон размножения. В этот период птицы особенно яростно охраняют свои гнезда и могут нападать даже на человека. По словам представителя военного ведомства Ника Брауна, солдатам и сотрудникам разослали предписание: гусей не кормить, не трогать и, главное, не раздражать.

Что делать, если гусь напал

Инструкция однозначна:

не паниковать;

не кричать;

не поворачиваться спиной;

медленно отступать;

при атаке — поднять руки, чтобы казаться больше.

Такая стратегия призвана снизить вероятность конфликта с птицей, которая попросту защищает своё потомство.

В чём проблема

Военные объекты на Карлинг-авеню окружены зелёными зонами — идеальное место для гнездования. Специалисты из Центра дикой природы Торонто отмечают, что именно близость гнезда чаще всего провоцирует агрессию. И хотя точное число гусей в этом районе не установлено, известны случаи травм при их атаках.

Важно: казарки охраняются законом. Перемещать птиц или нарушать их покой после появления кладки — запрещено.

Уточнения

Кана́да - государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

